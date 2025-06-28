ЦБ повысит ключевую ставку, если произойдет «что-то совсем нехорошее»

ЦБ: для повышения ключевой ставки в июле должно произойти что-то нехорошее
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Повышение ставки возможно при изменении уровня инфляции, отметили в ЦБ
Повышение ставки возможно при изменении уровня инфляции, отметили в ЦБ Фото:

Повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России, которое состоится в июле, возможно в том случае, если в экономической ситуации произойдут крайне неблагоприятные изменения. Об этом сообщил советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов.

«Для того, чтобы мы [на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 июля] рассматривали повышение ключевой ставки, должно произойти что-то совсем нехорошее», — рассказал Тремасов ТАССу в кулуарах Чебоксарского экономического форума. Он отметил, что инфляция в последние месяцы замедляется, однако пока нет полной уверенности в устойчивости этой тенденции.

Кроме того, сохраняются определенные проинфляционные риски, в том числе связанные с ситуацией на рынке труда. По словам Тремасова, возврат к обсуждению повышения ставки возможен лишь при изменении текущего тренда инфляции, хотя неожиданные события также нельзя исключать.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота сообщил, что ожидаемое в ближайшее время снижение ключевой ставки на несколько пунктов не приведет к серьезным изменениям. По его прогнозу, к концу года ставка может снизиться до 16–17%, что примерно на три пункта меньше текущего значения, передает «360.ru».

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Повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России, которое состоится в июле, возможно в том случае, если в экономической ситуации произойдут крайне неблагоприятные изменения. Об этом сообщил советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов. «Для того, чтобы мы [на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 июля] рассматривали повышение ключевой ставки, должно произойти что-то совсем нехорошее», — рассказал Тремасов ТАССу в кулуарах Чебоксарского экономического форума. Он отметил, что инфляция в последние месяцы замедляется, однако пока нет полной уверенности в устойчивости этой тенденции. Кроме того, сохраняются определенные проинфляционные риски, в том числе связанные с ситуацией на рынке труда. По словам Тремасова, возврат к обсуждению повышения ставки возможен лишь при изменении текущего тренда инфляции, хотя неожиданные события также нельзя исключать. Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота сообщил, что ожидаемое в ближайшее время снижение ключевой ставки на несколько пунктов не приведет к серьезным изменениям. По его прогнозу, к концу года ставка может снизиться до 16–17%, что примерно на три пункта меньше текущего значения, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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