Богомаз: ночью силы ПВО отразили один украинский БПЛА
11 ноября 2025 в 10:02
Фото: © URA.RU
В ночь на 11 ноября над территорией Брянской области средства ПВО выявили и ликвидировали один украинский БПЛА. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших среди населения нет.
