В Магнитогорске полицейские совместно с бойцами Росгвардии провели проверку спа-салона. Шесть сотрудниц доставили в полицию, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
«На работу заведения поступали жалобы от жителей, полагающих, что его деятельность осуществляется незаконно. Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление фактов возможного осуществления незаконной деятельности в заведении. Полицейские провели осмотр помещений, а также опросили персонал. В районный отдел полиции доставлено шесть девушек», — рассказали в областном главке МВД.
Всех задержанных проверили по базам данных, а также опросили на предмет возможного совершения противоправных действий. Кроме того, сотрудники полиции разъяснили девушкам нормы законодательства и ответственность за его нарушение. Мероприятия прошли в рамках операции «Правопорядок».
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