Орбан: принятие Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне

Вступление Украины в НАТО может спровоцировать начало Третьей мировой войны и вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Украина в НАТО? Это означало бы войну с Россией и Третью мировую войну на следующий же день», — написал премьер-министр на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что поспешное вступление Украины в ЕС может привести к переносу линии фронта в центр Европы. По словам Орбана, такие действия не являются проявлением дипломатии, а представляют собой опасное безрассудство, способное превратить континент в поле боя.
Россия неоднократно выступала против вступления Украины в НАТО. Нейтральный статус Украины является одним из условий урегулирования конфликта.
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