Орбан: принятие Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Орбан считает, что принятие Украины в НАТО перенесет боевые действия в Европу
Орбан считает, что принятие Украины в НАТО перенесет боевые действия в Европу Фото:

Вступление Украины в НАТО может спровоцировать начало Третьей мировой войны и вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 

«Украина в НАТО? Это означало бы войну с Россией и Третью мировую войну на следующий же день», — написал премьер-министр на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что поспешное вступление Украины в ЕС может привести к переносу линии фронта в центр Европы. По словам Орбана, такие действия не являются проявлением дипломатии, а представляют собой опасное безрассудство, способное превратить континент в поле боя.

Россия неоднократно выступала против вступления Украины в НАТО. Нейтральный статус Украины является одним из условий урегулирования конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вступление Украины в НАТО может спровоцировать начало Третьей мировой войны и вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.  «Украина в НАТО? Это означало бы войну с Россией и Третью мировую войну на следующий же день», — написал премьер-министр на своей странице в соцсети X. Он отметил, что поспешное вступление Украины в ЕС может привести к переносу линии фронта в центр Европы. По словам Орбана, такие действия не являются проявлением дипломатии, а представляют собой опасное безрассудство, способное превратить континент в поле боя. Россия неоднократно выступала против вступления Украины в НАТО. Нейтральный статус Украины является одним из условий урегулирования конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...