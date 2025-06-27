В Екатеринбурге 28 июня стартовал День молодежи. Сотни студентов вместе с мэром Алексеем Орловым устроили шествие от в парке Маяковского. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.
На малой сцене парка Орлов отвечал на вопросы молодежи. Одна из волнующих тем — закрытие парковки на Площади 1905 года, которую закроют на три месяца уже в понедельник 29 июня ради фестиваля «Лето на Площади». «Очень много будет зелени, малой архитектурной формы, спортивных площадок. Будут проводиться мероприятия, фестивали, концерты, тренинги. Фестиваль планируем провести в течение трех месяцев минимум, до конца сентября. А там уже будем готовиться к катку на площади», — рассказал глава города.
Также Орлов договорился с мэром китайского города Чэнду о проведении молодежных смен в загородных городских лагерях в рамках обмена студентами. «Безусловно это требует определенной подготовки. Но одобрение уже получено. Как раз через такие молодежные обмены мы научимся лучше понимать друг друга, знать традиции, культуру», — заявил мэр.
Не обошлось и без вопросов о личном — молодежь поинтересовалась у главы города, что он любит пить в конце трудного рабочего дня. В пример привели президента Владимира Путина, который вместе с корреспондентом пил кефир. Орлов признался, что любит Иван чай. «Очень полезный напиток. Это не кола, не что-то с красителями, натуральное все. Посмотрел фильм с Владимиром Владимировичем, наверное тоже буду на кефир переходить», — поделился градоначальник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!