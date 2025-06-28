Захарова: потомков нацистов намеренно ставят на руководящие посты на Западе

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Захарова осудила ситуацию с назначением Блейз Метревели на пост главы британской разведки MI6 из-за ее связей с нацистами
Захарова осудила ситуацию с назначением Блейз Метревели на пост главы британской разведки MI6 из-за ее связей с нацистами Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что дед будущей главы британской разведки MI6 Блейз Метревели, Константин Метревели-Добровольский, был украинским нацистом и военным преступником в годы Второй мировой войны. По ее словам, кто-то намеренно назначает на руководящие должности Запада «потомков нацистов».

«Тенденция очевидно неонацистская: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зарубишвили. Теперь к ним можно добавить и главу MI6 Блейз Метревели. Кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах „коллективного Запада“ потомков нацистов», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Она добавила, что по запросу журналистов в МВД Великобритании предоставили сведения о происхождении Метревели-Добровольского. Он родился в городе Щорс Российской империи (ныне Сновск Черниговской области) в 1943 году, когда населенный пункт находился под немецкой оккупацией. Отмечается, что фамилия Метревели принадлежит второму мужу бабушки главы MI6 — Давиду Метревели, эмигранту грузинского происхождения.

Ранее британская газета The Daily Mail писала, что дед Блейз был нацистским коллаборационистом в годы Второй мировой войны. При этом в материале отмечается, что Блейз Метревели не знала о своем дедушке и его прошлом. 

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что дед будущей главы британской разведки MI6 Блейз Метревели, Константин Метревели-Добровольский, был украинским нацистом и военным преступником в годы Второй мировой войны. По ее словам, кто-то намеренно назначает на руководящие должности Запада «потомков нацистов». «Тенденция очевидно неонацистская: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зарубишвили. Теперь к ним можно добавить и главу MI6 Блейз Метревели. Кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах „коллективного Запада“ потомков нацистов», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что по запросу журналистов в МВД Великобритании предоставили сведения о происхождении Метревели-Добровольского. Он родился в городе Щорс Российской империи (ныне Сновск Черниговской области) в 1943 году, когда населенный пункт находился под немецкой оккупацией. Отмечается, что фамилия Метревели принадлежит второму мужу бабушки главы MI6 — Давиду Метревели, эмигранту грузинского происхождения. Ранее британская газета The Daily Mail писала, что дед Блейз был нацистским коллаборационистом в годы Второй мировой войны. При этом в материале отмечается, что Блейз Метревели не знала о своем дедушке и его прошлом. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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