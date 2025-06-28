Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что дед будущей главы британской разведки MI6 Блейз Метревели, Константин Метревели-Добровольский, был украинским нацистом и военным преступником в годы Второй мировой войны. По ее словам, кто-то намеренно назначает на руководящие должности Запада «потомков нацистов».
«Тенденция очевидно неонацистская: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зарубишвили. Теперь к ним можно добавить и главу MI6 Блейз Метревели. Кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах „коллективного Запада“ потомков нацистов», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Она добавила, что по запросу журналистов в МВД Великобритании предоставили сведения о происхождении Метревели-Добровольского. Он родился в городе Щорс Российской империи (ныне Сновск Черниговской области) в 1943 году, когда населенный пункт находился под немецкой оккупацией. Отмечается, что фамилия Метревели принадлежит второму мужу бабушки главы MI6 — Давиду Метревели, эмигранту грузинского происхождения.
Ранее британская газета The Daily Mail писала, что дед Блейз был нацистским коллаборационистом в годы Второй мировой войны. При этом в материале отмечается, что Блейз Метревели не знала о своем дедушке и его прошлом.
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