27 июня 2025

На челябинской турбазе тяжелые ворота придавили двух девочек-фигуристок

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших доставили на скорой в Кыштым, но после перевезли в больницу Челябинска
Пострадавших доставили на скорой в Кыштым, но после перевезли в больницу Челябинска Фото:

В Челябинской области тяжелые металлические ворота упали на двух девочек-фигуристок. Все произошло на туристической базе под Кыштымом. Спортсменки получили серьезные травмы.

«Они стали закрывать ворота. Оказалось, что у этих ворот нет упора сверху и снизу. Поэтому они съехали с рельсов и начали падать. У моей дочери открытый перелом ноги со смещением. У второй девочки сотрясение, черепно-мозговая травма, сломан нос и порвана губа», — рассказал отец одной из девочек изданию 74.ру.

Сначала детей госпитализировали в медицинское учреждение города Кыштыма. Однако после осмотра врачами было принято решение о срочной транспортировке обеих пациенток в больницу Челябинска из-за тяжести выявленных травм.

Группа детей приехала в Кыштым на сборы из Тюмени, а дом, в котором произошло ЧП, семьи снимали. По сообщению издания, администрация турбазы изначально отрицала свою причастность к произошедшему, однако впоследствии выразила готовность содействовать в организации лечения.

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В Челябинской области тяжелые металлические ворота упали на двух девочек-фигуристок. Все произошло на туристической базе под Кыштымом. Спортсменки получили серьезные травмы. «Они стали закрывать ворота. Оказалось, что у этих ворот нет упора сверху и снизу. Поэтому они съехали с рельсов и начали падать. У моей дочери открытый перелом ноги со смещением. У второй девочки сотрясение, черепно-мозговая травма, сломан нос и порвана губа», — рассказал отец одной из девочек изданию 74.ру. Сначала детей госпитализировали в медицинское учреждение города Кыштыма. Однако после осмотра врачами было принято решение о срочной транспортировке обеих пациенток в больницу Челябинска из-за тяжести выявленных травм. Группа детей приехала в Кыштым на сборы из Тюмени, а дом, в котором произошло ЧП, семьи снимали. По сообщению издания, администрация турбазы изначально отрицала свою причастность к произошедшему, однако впоследствии выразила готовность содействовать в организации лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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