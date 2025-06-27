На челябинской турбазе тяжелые ворота придавили двух девочек-фигуристок

В Челябинской области тяжелые металлические ворота упали на двух девочек-фигуристок. Все произошло на туристической базе под Кыштымом. Спортсменки получили серьезные травмы.
«Они стали закрывать ворота. Оказалось, что у этих ворот нет упора сверху и снизу. Поэтому они съехали с рельсов и начали падать. У моей дочери открытый перелом ноги со смещением. У второй девочки сотрясение, черепно-мозговая травма, сломан нос и порвана губа», — рассказал отец одной из девочек изданию 74.ру.
Сначала детей госпитализировали в медицинское учреждение города Кыштыма. Однако после осмотра врачами было принято решение о срочной транспортировке обеих пациенток в больницу Челябинска из-за тяжести выявленных травм.
Группа детей приехала в Кыштым на сборы из Тюмени, а дом, в котором произошло ЧП, семьи снимали. По сообщению издания, администрация турбазы изначально отрицала свою причастность к произошедшему, однако впоследствии выразила готовность содействовать в организации лечения.
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