Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 300 млн рублей

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Тамбовчанин, выигравший крупную сумму, пока не обратился за деньгами
Тамбовчанин, выигравший крупную сумму, пока не обратился за деньгами Фото:

Житель Тамбовской области стал обладателем свыше 307 млн рублей, выиграв в лотерее. Пока он не обратился за деньгами, сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».

«В субботу, 28 июня 2025 года, в 10:00 по московскому времени в ходе 10854-го тиража „Спортлото „4 из 20“ участник из Тамбовской области выиграл 307 010 350 рублей“, — рассказали РИА „Новости“ в компании. Пока неизвестно, осведомлен ли победитель о своем выигрыше.

Сейчас есть информация только о том, что лотерейный билет был приобретен за 400 рублей. Отмечается, что денежный приз, полученный тамбовчанином, является шестым по величине среди всех суперпризов, разыгранных в лотерее. 

Ранее житель Челябинской области выиграл 100 млн рублей в рамках лотереи. Отмечается, что еще двое человек получили по миллиону рублей — они купили билеты в Орловской и Свердловской областях, передает «Национальная служба новостей». 

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Житель Тамбовской области стал обладателем свыше 307 млн рублей, выиграв в лотерее. Пока он не обратился за деньгами, сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото». «В субботу, 28 июня 2025 года, в 10:00 по московскому времени в ходе 10854-го тиража „Спортлото „4 из 20“ участник из Тамбовской области выиграл 307 010 350 рублей“, — рассказали РИА „Новости“ в компании. Пока неизвестно, осведомлен ли победитель о своем выигрыше. Сейчас есть информация только о том, что лотерейный билет был приобретен за 400 рублей. Отмечается, что денежный приз, полученный тамбовчанином, является шестым по величине среди всех суперпризов, разыгранных в лотерее.  Ранее житель Челябинской области выиграл 100 млн рублей в рамках лотереи. Отмечается, что еще двое человек получили по миллиону рублей — они купили билеты в Орловской и Свердловской областях, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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