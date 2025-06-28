Подъемный кран рухнул на жилой дом в Бурятии

В Улан-Удэ произошло обрушение строительного крана на жилой многоквартирный дом. Об этом сообщила прокуратура Бурятии.
«Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ контролирует установление обстоятельств падения подъемного крана на жилой дом по ул. Забайкальская», — написала прокуратура в своем telegram-канале. Там добавили, что, согласно предварительной информации, среди жителей дома пострадавших не выявлено. В случае установления соответствующих оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее аналогичный инцидент произошел в Сургуте, где на стройплощадке жилого комплекса «Гринкорд» упал строительный кран. Тогда его верхняя часть обрушилась на строящийся дом.
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