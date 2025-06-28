Российские солдаты освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Червоная Зирка в ДНР», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
По данным ведомства, за сутки бойцы из группировки «Восток» нанесла значительный урон живой силе и технике ВСУ на донецком направлении. В результате противник потерял до 210 военных, а также был лишен нескольких единиц техники.
Кроме того, российская ПВО за сутки уничтожила 252 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб. Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, в результате чего ВСУ потеряли до 175 бойцов. На запорожском направлении группировка «Днепр» уничтожила до 75 украинских военных. В свою очередь группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, потери противника составили свыше 230 человек.
Ранее подразделения группировки «Восток» уже освободили населенные пункты Новополь и Федоровка в ДНР. Кроме того они поразили более 1240 украинских военных и десятки единиц техники в первую неделю июня.
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