Освобожден новый населенный пункт в ДНР

Минобороны РФ: солдаты освободили от ВСУ Червоную Зирку
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ВС РФ освободили Червоную Зирку в зоне СВО (архивное фото)
ВС РФ освободили Червоную Зирку в зоне СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Освобожден населенный пункт Червоная Зирка в ДНР», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

По данным ведомства, за сутки бойцы из группировки «Восток» нанесла значительный урон живой силе и технике ВСУ на донецком направлении. В результате противник потерял до 210 военных, а также был лишен нескольких единиц техники.

Кроме того, российская ПВО за сутки уничтожила 252 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб. Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, в результате чего ВСУ потеряли до 175 бойцов. На запорожском направлении группировка «Днепр» уничтожила до 75 украинских военных. В свою очередь группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, потери противника составили свыше 230 человек.

Ранее подразделения группировки «Восток» уже освободили населенные пункты Новополь и Федоровка в ДНР. Кроме того они поразили более 1240 украинских военных и десятки единиц техники в первую неделю июня. 

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Российские солдаты освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Освобожден населенный пункт Червоная Зирка в ДНР», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. По данным ведомства, за сутки бойцы из группировки «Восток» нанесла значительный урон живой силе и технике ВСУ на донецком направлении. В результате противник потерял до 210 военных, а также был лишен нескольких единиц техники. Кроме того, российская ПВО за сутки уничтожила 252 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб. Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, в результате чего ВСУ потеряли до 175 бойцов. На запорожском направлении группировка «Днепр» уничтожила до 75 украинских военных. В свою очередь группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, потери противника составили свыше 230 человек. Ранее подразделения группировки «Восток» уже освободили населенные пункты Новополь и Федоровка в ДНР. Кроме того они поразили более 1240 украинских военных и десятки единиц техники в первую неделю июня. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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