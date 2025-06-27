В Ирбите (Свердловская область) во время тренировочного заезда на соревнованиях по мотокроссу погиб чемпион России Руслан Козуб. По словам очевидцев, второй член экипажа Александр Пупышев госпитализирован.
«Во время тренировочных заездов при столкновении двух мотоциклов погиб чемпион России по мотокроссу в классе „мотоциклы с коляской“ Руслан Козуб. Прямо сейчас, по информации организаторов, решается вопрос о проведении завтрашних гонок», — сообщает telegram-канал «Злой Екб».
Корреспондент URA.RU направил запрос представителям Федерации мотоциклетного спорта России, ответ ожидается. В Минздраве Свердловской области воздержались от комментариев.
Второй этап чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с коляской должен был пройти 28 и 29 июня. В связи с трагедией судьба соревнований неизвестна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!