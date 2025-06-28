Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России

Заслуженному мастеру спорта России по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой заблокировали три счета в банке из-за долга в 818 тысяч рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил telegram-канал «Mash на спорте».
«Налоговики заблокировали три банковских счета олимпийской чемпионки 27 июня. Те, что привязаны к ИП Исинбаевой», — передает telegram-канал. Основанием для этого послужила задолженность, которую бывшая спортсменка погашает уже долгое время.
В апреле 2025 года сумма ее долга превышала 1,1 млн рублей, а в мае достигла 1,5 млн. После этого Исинбаева частично погасила долг, внеся около одного миллиона рублей, и его сумма составила текущие 818 тысяч рублей.
Елена Исинбаева 22 июля 2005 года на соревнованиях в Лондоне первой среди женщин-прыгуний с шестом преодолела отметку в пять метров. Позднее, 18 августа 2008 года, на Олимпийских играх в Пекине она установила мировой рекорд, взяв высоту в 5,05 метров. С 2023 года Исинбаева живет за пределами России и позиционирует себя как «человек мира».
Ранее стало известно, что и певица Кристина Орбакайте задолжала налоговой 350 тысяч рублей. На данный момент артистка зарегистрирована в РФ как индивидуальный предприниматель (ИП) и владеет большим количеством дорогостоящей недвижимости. Общая стоимость ее активов — около одного миллиарда рублей, пишет VSE42.RU. Помимо прочего, российская певица Елена Темникова должна заплатить более 1,7 млн рублей налогов. В ином случае ее банковские счета будут заблокированы, передает MK.RU.
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