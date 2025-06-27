27 июня 2025

В ХМАО ученые провели экспедицию к древнему памятнику в Арктической зоне. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые оценили и туристический потенциал местности
Ученые оценили и туристический потенциал местности Фото:

В Березовском районе (ХМАО) группа ученых во время сплава по рекам Ворья, Тапсуй и Северная Сосьва исследовали археологический памятник — крепость Из-Кар. Сооружение расположено на отвесной скале и относится к эпохе позднего Средневековья.

«Участники экспедиции — археологи, этнографы, геологи, географы, топографы и журналисты — преодолели более 800 км на моторных лодках по рекам Ворья, Тапсуй и Северная Сосьва. Особое внимание ученые уделили исследованию археологических памятников: крепости Из-Кар (Каменный город) и скале Ванкырнел (Орлиный нос). Городище Из-Кар связано с эпохой позднего Средневековья», — поделились участники экспедиции с URA.RU.

Крепость расположена на отвесной скале и является первым подобным археологическим памятником в Югре. Ученые установили, что на ее территории в древности жили русские и она могла быть неким форпостом по пути из Европы в Сибирь. Более детальную информацию предстоит установить в следующих экспедициях.

Также исследователи изучили туристический потенциал местности, но дали довольно пессимистичный прогноз. «Пока не будет дорог, отелей, объектов показа с продуманным досугом для потребителя, говорить о развитии туризма в этих локациях рано», — заключили ученые.

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В Березовском районе (ХМАО) группа ученых во время сплава по рекам Ворья, Тапсуй и Северная Сосьва исследовали археологический памятник — крепость Из-Кар. Сооружение расположено на отвесной скале и относится к эпохе позднего Средневековья. «Участники экспедиции — археологи, этнографы, геологи, географы, топографы и журналисты — преодолели более 800 км на моторных лодках по рекам Ворья, Тапсуй и Северная Сосьва. Особое внимание ученые уделили исследованию археологических памятников: крепости Из-Кар (Каменный город) и скале Ванкырнел (Орлиный нос). Городище Из-Кар связано с эпохой позднего Средневековья», — поделились участники экспедиции с URA.RU. Крепость расположена на отвесной скале и является первым подобным археологическим памятником в Югре. Ученые установили, что на ее территории в древности жили русские и она могла быть неким форпостом по пути из Европы в Сибирь. Более детальную информацию предстоит установить в следующих экспедициях. Также исследователи изучили туристический потенциал местности, но дали довольно пессимистичный прогноз. «Пока не будет дорог, отелей, объектов показа с продуманным досугом для потребителя, говорить о развитии туризма в этих локациях рано», — заключили ученые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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