В Березовском районе (ХМАО) группа ученых во время сплава по рекам Ворья, Тапсуй и Северная Сосьва исследовали археологический памятник — крепость Из-Кар. Сооружение расположено на отвесной скале и относится к эпохе позднего Средневековья.
«Участники экспедиции — археологи, этнографы, геологи, географы, топографы и журналисты — преодолели более 800 км на моторных лодках по рекам Ворья, Тапсуй и Северная Сосьва. Особое внимание ученые уделили исследованию археологических памятников: крепости Из-Кар (Каменный город) и скале Ванкырнел (Орлиный нос). Городище Из-Кар связано с эпохой позднего Средневековья», — поделились участники экспедиции с URA.RU.
Крепость расположена на отвесной скале и является первым подобным археологическим памятником в Югре. Ученые установили, что на ее территории в древности жили русские и она могла быть неким форпостом по пути из Европы в Сибирь. Более детальную информацию предстоит установить в следующих экспедициях.
Также исследователи изучили туристический потенциал местности, но дали довольно пессимистичный прогноз. «Пока не будет дорог, отелей, объектов показа с продуманным досугом для потребителя, говорить о развитии туризма в этих локациях рано», — заключили ученые.
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