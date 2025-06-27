27 июня 2025

В Абхазию прибыл первый рейс из ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый прямой рейс из Ханты-Мансийска в Сухум вылетел 28 июня
Первый прямой рейс из Ханты-Мансийска в Сухум вылетел 28 июня Фото:

Первый рейс по маршруту Ханты-Мансийск — Сухум прибыл сегодня в Абхазию. Как сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук, при стабильном пассажиропотоке будет обсуждаться вопрос об увеличении списка городов округа, из которых можно будет улететь в Республику.

«Первый рейс из Югры в Абхазию прибыл в аэропорт Сухума. При устойчивом пассажиропотоке по завершению летней навигации вместе с абхазской стороной рассмотрим возможность вылета в Сухум из других городов округа», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. По традиции лайнер приветствовали водным салютом.

Ранее губернатор ХМАО Руслан Кухарук на Петербургском международном экономическом форуме сообщал, что рейсы из Ханты-Мансийска в Сухум планируется выполнять до октября, а при высокой востребованности маршрут могут сделать круглогодичным. Для поддержки направления власти предусмотрели субсидии в окружном бюджете, а стоимость билета составляет 18 тысяч рублей, что сопоставимо с ценами на перелеты в Сочи и Крым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый рейс по маршруту Ханты-Мансийск — Сухум прибыл сегодня в Абхазию. Как сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук, при стабильном пассажиропотоке будет обсуждаться вопрос об увеличении списка городов округа, из которых можно будет улететь в Республику. «Первый рейс из Югры в Абхазию прибыл в аэропорт Сухума. При устойчивом пассажиропотоке по завершению летней навигации вместе с абхазской стороной рассмотрим возможность вылета в Сухум из других городов округа», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. По традиции лайнер приветствовали водным салютом. Ранее губернатор ХМАО Руслан Кухарук на Петербургском международном экономическом форуме сообщал, что рейсы из Ханты-Мансийска в Сухум планируется выполнять до октября, а при высокой востребованности маршрут могут сделать круглогодичным. Для поддержки направления власти предусмотрели субсидии в окружном бюджете, а стоимость билета составляет 18 тысяч рублей, что сопоставимо с ценами на перелеты в Сочи и Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...