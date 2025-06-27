Первый рейс по маршруту Ханты-Мансийск — Сухум прибыл сегодня в Абхазию. Как сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук, при стабильном пассажиропотоке будет обсуждаться вопрос об увеличении списка городов округа, из которых можно будет улететь в Республику.
«Первый рейс из Югры в Абхазию прибыл в аэропорт Сухума. При устойчивом пассажиропотоке по завершению летней навигации вместе с абхазской стороной рассмотрим возможность вылета в Сухум из других городов округа», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. По традиции лайнер приветствовали водным салютом.
Ранее губернатор ХМАО Руслан Кухарук на Петербургском международном экономическом форуме сообщал, что рейсы из Ханты-Мансийска в Сухум планируется выполнять до октября, а при высокой востребованности маршрут могут сделать круглогодичным. Для поддержки направления власти предусмотрели субсидии в окружном бюджете, а стоимость билета составляет 18 тысяч рублей, что сопоставимо с ценами на перелеты в Сочи и Крым.
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