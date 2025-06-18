Власти ХМАО рассматривают возможность сделать полеты в Абхазию круглогодичными

Власти Югры рассматривают возможность сделать перелеты из Ханты-Мансийска в Сухум круглогодичными. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук на Петербургском международном экономическом форуме.
«Я думаю, что по завершении, а у нас до октября планируется выполнение авиарейсов, можно будет вместе с абхазской стороной определиться о будущем сохранении этого подхода на летний период. Либо не исключаю, что при популярности возможно поставить постоянное авиасообщение в данном направлении рейсов либо расширить географию тех городов Югры, которые могут быть связаны с Абхазией», — заявил Кухарук в интервью ТАСС.
По словам губернатора, стоимость билета в одну сторону составит 18 тысяч рублей. Такая цена делает направление конкурентоспособным по сравнению с популярными маршрутами на юг России, такими как Сочи и Крым.
Ранее URA.RU сообщало, что глава региона поручил проработать возможность запуска прямых авиарейсов из Югры в Абхазию. По новому направлению Ханты-Мансийск — Сухум можно будет улететь с 28 июня. Для поддержки нового направления власти заложили соответствующую субсидию в окружной бюджет.
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