18 июня 2025

Власти ХМАО рассматривают возможность сделать полеты в Абхазию круглогодичными

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди жителей ХМАО Абхазия пользуется большой популярностью
Среди жителей ХМАО Абхазия пользуется большой популярностью Фото:

Власти Югры рассматривают возможность сделать перелеты из Ханты-Мансийска в Сухум круглогодичными. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я думаю, что по завершении, а у нас до октября планируется выполнение авиарейсов, можно будет вместе с абхазской стороной определиться о будущем сохранении этого подхода на летний период. Либо не исключаю, что при популярности возможно поставить постоянное авиасообщение в данном направлении рейсов либо расширить географию тех городов Югры, которые могут быть связаны с Абхазией», — заявил Кухарук в интервью ТАСС.

По словам губернатора, стоимость билета в одну сторону составит 18 тысяч рублей. Такая цена делает направление конкурентоспособным по сравнению с популярными маршрутами на юг России, такими как Сочи и Крым.

Ранее URA.RU сообщало, что глава региона поручил проработать возможность запуска прямых авиарейсов из Югры в Абхазию. По новому направлению Ханты-Мансийск — Сухум можно будет улететь с 28 июня. Для поддержки нового направления власти заложили соответствующую субсидию в окружной бюджет.

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Власти Югры рассматривают возможность сделать перелеты из Ханты-Мансийска в Сухум круглогодичными. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук на Петербургском международном экономическом форуме. «Я думаю, что по завершении, а у нас до октября планируется выполнение авиарейсов, можно будет вместе с абхазской стороной определиться о будущем сохранении этого подхода на летний период. Либо не исключаю, что при популярности возможно поставить постоянное авиасообщение в данном направлении рейсов либо расширить географию тех городов Югры, которые могут быть связаны с Абхазией», — заявил Кухарук в интервью ТАСС. По словам губернатора, стоимость билета в одну сторону составит 18 тысяч рублей. Такая цена делает направление конкурентоспособным по сравнению с популярными маршрутами на юг России, такими как Сочи и Крым. Ранее URA.RU сообщало, что глава региона поручил проработать возможность запуска прямых авиарейсов из Югры в Абхазию. По новому направлению Ханты-Мансийск — Сухум можно будет улететь с 28 июня. Для поддержки нового направления власти заложили соответствующую субсидию в окружной бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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