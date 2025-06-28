В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

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В Подмосковье разбился легкомоторный спортивный самолет, на мечте работают экстренные службы
В Подмосковье разбился легкомоторный спортивный самолет, на мечте работают экстренные службы Фото:

В Подмосковье в районе деревни Паново Коломенского городского округа разбился легкомоторный самолет. По данным СМИ, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли четыре человека», — сообщил «Интерфакс». Там же сообщили, что крушение претерпел Як-52.

По данным telegram-канала Shot, самолет упал в районе деревни Паново неподалеку от Коломны. По данным источника, самолет загорелся сразу после падения. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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В Подмосковье в районе деревни Паново Коломенского городского округа разбился легкомоторный самолет. По данным СМИ, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна. На месте происшествия работают экстренные службы. «Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли четыре человека», — сообщил «Интерфакс». Там же сообщили, что крушение претерпел Як-52. По данным telegram-канала Shot, самолет упал в районе деревни Паново неподалеку от Коломны. По данным источника, самолет загорелся сразу после падения. На месте работают сотрудники экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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