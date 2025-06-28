В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В Подмосковье в районе деревни Паново Коломенского городского округа разбился легкомоторный самолет. По данным СМИ, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна. На месте происшествия работают экстренные службы.
«Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли четыре человека», — сообщил «Интерфакс». Там же сообщили, что крушение претерпел Як-52.
По данным telegram-канала Shot, самолет упал в районе деревни Паново неподалеку от Коломны. По данным источника, самолет загорелся сразу после падения. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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