Стала известна причина падения самолета в Подмосковье

В Коломенском городском округе Московской области разбился легкомоторный самолет Як-52, причиной крушения, по предварительной информации, стал отказ двигателя. Об этом сообщает ТАСС.
«По предварительным данным, причиной крушения спортивного самолёта в Подмосковье стал отказ двигателя», — сообщают журналисты ссылаясь на экстренные службы. В настоящий момент на место крушения самолета выехали следователи.
Авария произошла вблизи деревни Паново, недалеко от города Коломна. По данным СМИ, после падения воздушное судно загорелось, на борту находились четыре человека, все они погибли. Официальных сообщений по факту падения самолета пока не поступало.
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