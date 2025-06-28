Стала известна причина падения самолета в Подмосковье

ТАСС: причиной падения самолета в Подмосковье послужил отказ двигателя
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Причиной падения самолета Як-52 послужил отказ двигателя (архивное фото)
Причиной падения самолета Як-52 послужил отказ двигателя (архивное фото) Фото:

В Коломенском городском округе Московской области разбился легкомоторный самолет Як-52, причиной крушения, по предварительной информации, стал отказ двигателя. Об этом сообщает ТАСС. 

«По предварительным данным, причиной крушения спортивного самолёта в Подмосковье стал отказ двигателя», — сообщают журналисты ссылаясь на экстренные службы. В настоящий момент на место крушения самолета выехали следователи.

Авария произошла вблизи деревни Паново, недалеко от города Коломна. По данным СМИ, после падения воздушное судно загорелось, на борту находились четыре человека, все они погибли. Официальных сообщений по факту падения самолета пока не поступало.

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В Коломенском городском округе Московской области разбился легкомоторный самолет Як-52, причиной крушения, по предварительной информации, стал отказ двигателя. Об этом сообщает ТАСС.  «По предварительным данным, причиной крушения спортивного самолёта в Подмосковье стал отказ двигателя», — сообщают журналисты ссылаясь на экстренные службы. В настоящий момент на место крушения самолета выехали следователи. Авария произошла вблизи деревни Паново, недалеко от города Коломна. По данным СМИ, после падения воздушное судно загорелось, на борту находились четыре человека, все они погибли. Официальных сообщений по факту падения самолета пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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