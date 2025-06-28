Звезда фильмов для взрослых Кайли Пейдж скончалась в возрасте 28 лет. О смерти актрисы сообщила компания Brazzers, с которой она сотрудничала. По данным пресс-службы, информацию о кончине Пейдж подтвердили медицинские службы округа Лос-Анджелес. Причина смерти на данный момент неизвестна, расследование продолжается.
«Команда Brazzers глубоко опечалена известием о кончине Кайли Пейдж. Ее запомнят за громкий смех, доброту и за то, что она приносила свет везде, где появлялась. Мы выражаем наши искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам Кайли в это трудное время», — говорится в официальном заявлении компании.
По данным представителей агентства Hussie Models, Кайли Пейдж была одной из ведущих актрис индустрии. Ее коллега Лия Готти отметила, что Пейдж отличалась оптимизмом и стремлением ценить жизнь. Другой представитель агентства Алекс Мак добавил, что потеря Пейдж стала тяжелым ударом для индустрии.
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