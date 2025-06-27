27 июня 2025

В центре Челябинска установят десятки цветочных композиций

В центре Челябинска установят 45 новых цветочных кашпо
© Служба новостей «URA.RU»
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Вазоны с цветами украсят центр Челябинска
Вазоны с цветами украсят центр Челябинска Фото:

Сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхоз» Челябинска в ближайшие выходные установят в центре города 45 новых цветочных кашпо. Об этом сообщил официальный telegram-канал городской администрации.

«Только за выходные по центру города расставят 45 таких кашпо», — говорится в сообщении администрации. В публикации отмечается, что новые композиции появятся на центральных улицах Челябинска и добавят ярких красок в городской ландшафт.

По данным администрации, работы по озеленению города продолжаются. Установка дополнительных кашпо направлена на создание комфортной среды и улучшение внешнего облика Челябинска.

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Сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхоз» Челябинска в ближайшие выходные установят в центре города 45 новых цветочных кашпо. Об этом сообщил официальный telegram-канал городской администрации. «Только за выходные по центру города расставят 45 таких кашпо», — говорится в сообщении администрации. В публикации отмечается, что новые композиции появятся на центральных улицах Челябинска и добавят ярких красок в городской ландшафт. По данным администрации, работы по озеленению города продолжаются. Установка дополнительных кашпо направлена на создание комфортной среды и улучшение внешнего облика Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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