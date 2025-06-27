В центре Челябинска установят десятки цветочных композиций

Сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхоз» Челябинска в ближайшие выходные установят в центре города 45 новых цветочных кашпо. Об этом сообщил официальный telegram-канал городской администрации.
«Только за выходные по центру города расставят 45 таких кашпо», — говорится в сообщении администрации. В публикации отмечается, что новые композиции появятся на центральных улицах Челябинска и добавят ярких красок в городской ландшафт.
По данным администрации, работы по озеленению города продолжаются. Установка дополнительных кашпо направлена на создание комфортной среды и улучшение внешнего облика Челябинска.
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