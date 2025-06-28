Власти Сумской области вывезли из региона около 60 тысяч человек

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Эвакуация объявлена в 213 населенных пунктах
Эвакуация объявлена в 213 населенных пунктах Фото:

Из Сумской области Украины вывезли около 58 тысяч жителей приграничных районов в рамках эвакуации. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Григоров.

«На данный момент общее число эвакуированных из этих общин составляет приблизительно 57-58 тысяч человек», — передает слова Григорова украинское издание «Общественное». Он добавил, что эвакуация объявлена в 213 населенных пунктах.

Григоров сообщил, что ежедневно эвакуируется примерно сто человек, при этом эвакуация детей обязательна, а взрослые могут отказаться. В самих Сумах эвакуация не объявлялась, несмотря на частые воздушные тревоги.

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Из Сумской области Украины вывезли около 58 тысяч жителей приграничных районов в рамках эвакуации. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Григоров. «На данный момент общее число эвакуированных из этих общин составляет приблизительно 57-58 тысяч человек», — передает слова Григорова украинское издание «Общественное». Он добавил, что эвакуация объявлена в 213 населенных пунктах. Григоров сообщил, что ежедневно эвакуируется примерно сто человек, при этом эвакуация детей обязательна, а взрослые могут отказаться. В самих Сумах эвакуация не объявлялась, несмотря на частые воздушные тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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