Власти Сумской области вывезли из региона около 60 тысяч человек

Из Сумской области Украины вывезли около 58 тысяч жителей приграничных районов в рамках эвакуации. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Григоров.
«На данный момент общее число эвакуированных из этих общин составляет приблизительно 57-58 тысяч человек», — передает слова Григорова украинское издание «Общественное». Он добавил, что эвакуация объявлена в 213 населенных пунктах.
Григоров сообщил, что ежедневно эвакуируется примерно сто человек, при этом эвакуация детей обязательна, а взрослые могут отказаться. В самих Сумах эвакуация не объявлялась, несмотря на частые воздушные тревоги.
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