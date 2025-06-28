Проигравшая на ЧЕ украинка отказалась делать фото с победившими ее россиянками

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Украинка на ЧЕ по прыжкам отказалась позировать рядом с россиянками (архивное фото)
Украинка на ЧЕ по прыжкам отказалась позировать рядом с россиянками (архивное фото) Фото:

Украинская спортсменка Вероника Андращук демонстративно покинула пьедестал после церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду. Она отказалась фотографироваться с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой, которые заняли первое и второе места. Об этом сообщают СМИ. 

«После награждения Вероника Андращук спустилась с пьедестала и, несмотря на попытки организаторов остановить ее, категорически отказалась возвращаться для совместного фото с российскими спортсменками. Ее позиция была четкой и недвусмысленной», — передает «Матч ТВ».

Андращук стала бронзовым призером в прыжках с 10-метровой вышки, уступив россиянкам по очкам. На другой церемонии — в синхронных прыжках с трамплина — украинские спортсменки уже не демонстрировали протест, однако фото делалось в присутствии организаторов, которые встали между представителями разных стран.

Ранее российская саблистка Анна Смирнова на протяжении 30 минут ждала рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно правилам, после поединка фехтовальщики обязаны пожать руки, несоблюдение таких правил грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. Харлан получила дисквалификацию после отказа от рукопожатия со Смирновой, передает RT.

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Украинская спортсменка Вероника Андращук демонстративно покинула пьедестал после церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду. Она отказалась фотографироваться с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой, которые заняли первое и второе места. Об этом сообщают СМИ.  «После награждения Вероника Андращук спустилась с пьедестала и, несмотря на попытки организаторов остановить ее, категорически отказалась возвращаться для совместного фото с российскими спортсменками. Ее позиция была четкой и недвусмысленной», — передает «Матч ТВ». Андращук стала бронзовым призером в прыжках с 10-метровой вышки, уступив россиянкам по очкам. На другой церемонии — в синхронных прыжках с трамплина — украинские спортсменки уже не демонстрировали протест, однако фото делалось в присутствии организаторов, которые встали между представителями разных стран. Ранее российская саблистка Анна Смирнова на протяжении 30 минут ждала рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно правилам, после поединка фехтовальщики обязаны пожать руки, несоблюдение таких правил грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. Харлан получила дисквалификацию после отказа от рукопожатия со Смирновой, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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