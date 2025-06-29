Как ухаживать за лысыми кошками летом: советы ветеринара

Основной особенностью лысых пород кошек является почти полное отсутствие шерсти, из-за чего уход за ними отличается от ухода за другими животными. В беседе с корреспондентом URA.RU ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, как ухаживать за лысыми кошками летом, как их кормить и как спрятать от жары.
Как ухаживать за кожным покровом сфинксов
«Самой популярной породой лысых кошек у россиян являются сфинксы. Температура их кожи достигает 40 градусов. Они могут плохо переносить жару из-за особенностей терморегуляции. У них нет густой шерсти, которая у других кошек, поэтому они уязвимы к перегреву», — рассказал Михаил Шеляков.
Специалист рекомендует в жаркую погоду оставлять открытыми двери внутри квартиры, чтобы кошка могла найти прохладные места. Обычно животные прячутся в туалете или ванной. При этом не стоит оставлять открытыми окна, чтобы кошка не выпала. Однако можно оставить небольшую щель для притока свежего воздуха.
Михаил Шеляков советует купать кошек, ориентируясь на степень загрязненности животного. Купать сфинкса рекомендуется специальным шампунем для бесшерстных пород при температуре 36–38 градусов. Не рекомендуется сушить кошку феном, так как поток горячего воздуха может обжечь нежную кожу. Также важно регулярно протирать животное влажными салфетками, вычищая складки, так как кожа у этих животных немного жирная.
Как кормить и поить сфинксов летом
Для бесшерстных кошек рекомендуется использовать специализированные сбалансированные корма промышленного производства. Кормление сфинксов продуктами с человеческого стола нежелательно, так как такая пища не обеспечивает питомца всеми необходимыми питательными веществами. Более того, ряд привычных для людей блюд может представлять опасность для кошек. К ним относятся острые, соленые, копченые, жирные и сладкие продукты.
В период высокой температуры особенно важно правильно организовать питьевой режим для домашних кошек. Как отмечает специалист, многие кошки проявляют нежелание пить воду из обычных мисок, что обусловлено их врожденными поведенческими особенностями.
По словам эксперта, в естественной среде обитания кошки предпочитают употреблять воду исключительно из проточных источников, что позволяет им снизить вероятность отравления. «Плоская посуда ассоциируется у кошек с застоявшейся водой, поэтому они часто отказываются пить из подобных емкостей», — поясняет он. Кроме того, большинство кошек предпочитают держать источники воды отдельно от мест, где они получают пищу, что также объясняется защитными механизмами.
Условия содержания сфинксов
Для домашнего животного специалист рекомендует обустроить отдельную зону в доме, где оно сможет спокойно отдыхать в уединении. Оптимальным вариантом считается размещение лежанки вдали от отопительных приборов, сквозняков и проходных дверей.
Важно поддерживать комфортную температуру для питомца, чтобы предотвратить переохлаждение и связанные с ним простудные заболевания. «В случае пониженной температуры в помещении рекомендуется использовать специальную одежду для сфинкса. Необходимо также избегать сквозняков, своевременно закрывая окна после проветривания», — рассказывает эксперт.
Как правильно гулять с сфинксами летом
Если на кошку попадают прямые лучи солнца, рекомендуется надевать на животное легкие хлопковые футболки, а также применять специальные солнцезащитные лосьоны, предназначенные для животных. В период летней жары желательно выводить питомца на прогулку в утренние или вечерние часы, когда уровень солнечной активности минимален.
Выводить кота на улицу следует постепенно, поэтапно увеличивая продолжительность пребывания на свежем воздухе, чтобы животное смогло адаптироваться к новым условиям. В жаркую погоду эксперт рекомендует сокращать длительность прогулок. Также можно использовать охлаждающие коврики или попоны, однако применять такие средства необходимо с осторожностью, чтобы избежать переохлаждения питомца.
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