Певица Ева Польна открыла фестиваль «Город встреч» в Перми, который прошел в субботу, 28 июня, в рамках празднования «Дня молодежи — 2025». В ходе выступления артистка поблагодарила жителей города за теплый прием и пожелала им счастья.
«Берегите себя и своих близких. Пусть в ваших сердцах стучит музыка, которая делает вас счастливее и сильнее. До встречи! Пермь вы лучшие!» — обратилась к зрителям Ева Польна со сцены, передает корреспондент URA.RU.
Во время концерта певица призналась, что восхищается пермским балетом, отметив особую атмосферу города и его творческую энергию. Польна исполнила один из своих самых известных хитов «Ты где-то», который публика встретила аплодисментами и подпевала вместе с артисткой.
Рамках фестиваля «День молодежи — 2025» в Перми прошли концерты и праздничные мероприятия на эспланаде и набережной Камы. Хедлайнерами события стали Люся Чеботина и Niletto. Самые яркие события дня смотрите в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!