28 июня 2025
27 июня 2025

Российская певица Ева Польна открыла фестиваль «Город встреч» в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ева Польна выступила в Перми
Ева Польна выступила в Перми Фото:

Певица Ева Польна открыла фестиваль «Город встреч» в Перми, который прошел в субботу, 28 июня, в рамках празднования «Дня молодежи — 2025». В ходе выступления артистка поблагодарила жителей города за теплый прием и пожелала им счастья.

«Берегите себя и своих близких. Пусть в ваших сердцах стучит музыка, которая делает вас счастливее и сильнее. До встречи! Пермь вы лучшие!» — обратилась к зрителям Ева Польна со сцены, передает корреспондент URA.RU.

Во время концерта певица призналась, что восхищается пермским балетом, отметив особую атмосферу города и его творческую энергию. Польна исполнила один из своих самых известных хитов «Ты где-то», который публика встретила аплодисментами и подпевала вместе с артисткой.

Рамках фестиваля «День молодежи — 2025» в Перми прошли концерты и праздничные мероприятия на эспланаде и набережной Камы. Хедлайнерами события стали Люся Чеботина и Niletto. Самые яркие события дня смотрите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Певица Ева Польна открыла фестиваль «Город встреч» в Перми, который прошел в субботу, 28 июня, в рамках празднования «Дня молодежи — 2025». В ходе выступления артистка поблагодарила жителей города за теплый прием и пожелала им счастья. «Берегите себя и своих близких. Пусть в ваших сердцах стучит музыка, которая делает вас счастливее и сильнее. До встречи! Пермь вы лучшие!» — обратилась к зрителям Ева Польна со сцены, передает корреспондент URA.RU. Во время концерта певица призналась, что восхищается пермским балетом, отметив особую атмосферу города и его творческую энергию. Польна исполнила один из своих самых известных хитов «Ты где-то», который публика встретила аплодисментами и подпевала вместе с артисткой. Рамках фестиваля «День молодежи — 2025» в Перми прошли концерты и праздничные мероприятия на эспланаде и набережной Камы. Хедлайнерами события стали Люся Чеботина и Niletto. Самые яркие события дня смотрите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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