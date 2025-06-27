27 июня 2025

Пермь празднует День молодежи. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре города пройдут массовые мероприятия
В центре города пройдут массовые мероприятия Фото:

В субботу, 28 июня, в Перми проходит фестиваль «День молодежи — 2025». Праздничные мероприятия запланированы на эспланаде и набережной Камы. Хедлайнерами события станут Люся Чеботина и Niletto. Завершится «День молодежи» торжественным открытием фестиваля «Город встреч» на площади у Речного вокзала. На нем выступит Ева Польна. Самые яркие события дня — в онлайн-трансляции URA.RU.

12:36 В рамках фестиваля открыт экстрим-парк на Эспланаде. Ребята катаются на роликах, самокатах и скейтбордах.

12:11 На открытии выступила детская танцевальная студия. Ребята станцевали брейк-данс.

12:00 На эспланаде в 12:00 начали работать разные тематические площадки. Видео отправил корреспондент URA.RU, находящийся на фестивале

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В субботу, 28 июня, в Перми проходит фестиваль «День молодежи — 2025». Праздничные мероприятия запланированы на эспланаде и набережной Камы. Хедлайнерами события станут Люся Чеботина и Niletto. Завершится «День молодежи» торжественным открытием фестиваля «Город встреч» на площади у Речного вокзала. На нем выступит Ева Польна. Самые яркие события дня — в онлайн-трансляции URA.RU. 12:36 В рамках фестиваля открыт экстрим-парк на Эспланаде. Ребята катаются на роликах, самокатах и скейтбордах. 12:11 На открытии выступила детская танцевальная студия. Ребята станцевали брейк-данс. 12:00 На эспланаде в 12:00 начали работать разные тематические площадки. Видео отправил корреспондент URA.RU, находящийся на фестивале
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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