В субботу, 28 июня, в Перми проходит фестиваль «День молодежи — 2025». Праздничные мероприятия запланированы на эспланаде и набережной Камы. Хедлайнерами события станут Люся Чеботина и Niletto. Завершится «День молодежи» торжественным открытием фестиваля «Город встреч» на площади у Речного вокзала. На нем выступит Ева Польна. Самые яркие события дня — в онлайн-трансляции URA.RU.
12:36 В рамках фестиваля открыт экстрим-парк на Эспланаде. Ребята катаются на роликах, самокатах и скейтбордах.
12:11 На открытии выступила детская танцевальная студия. Ребята станцевали брейк-данс.
12:00 На эспланаде в 12:00 начали работать разные тематические площадки. Видео отправил корреспондент URA.RU, находящийся на фестивале
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