Протестующие атаковали полицию в Белграде

Студенты и представители оппозиционных сил в Белграде (Сербия) устроили акцию протеста, в ходе которой забрасывали полицейские кордоны, расположенные у парка перед зданием администрации президента, различными предметами и пиротехническими изделиями. Об этом сообщают корреспонденты с места событий.
«Протестующие в Белграде студенты и сторонники оппозиции забрасывают кордон полиции», — передает РИА Новости. По данным Министерства внутренних дел Сербии, в субботу 28 июня на митинг в столице, организованный с требованием проведения досрочных парламентских выборов, собралось порядка 36 тысяч человек.
К 21:30 по местному времени (22:30 мск) участники шествия, начав движение с площади Славия, подошли к двум кордонам силовиков — жандармерии и полиции, которые находятся вблизи от парка и здания администрации президента. Несмотря на призывы организаторов к сдержанности, из толпы в сторону правоохранителей полетели различные предметы и петарды, а митингующие выкрикивали агрессивные и оскорбительные лозунги в адрес власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.