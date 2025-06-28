28 июня 2025

В Николаеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги почти по всей Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине объявляли воздушную тревогу
На Украине объявляли воздушную тревогу Фото:

В Николаеве в ночь на 29 июня прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, охватившей почти всю территорию Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Николаеве были слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в своем telegram-канале. Через две минуты после первой публикации «Общественное» зафиксировало повторные взрывы в городе.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучал практически во всех регионах страны, за исключением Закарпатской и Черновицкой областей. Официальные комментарии украинских властей по поводу причин взрывов и возможных последствий на момент публикации отсутствуют.

Российская армия наносит удары по украинским объектам инфраструктуры с октября 2022 года. Целью атак становятся объекты оборонной промышленности, системы управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

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В Николаеве в ночь на 29 июня прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, охватившей почти всю территорию Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». «В Николаеве были слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в своем telegram-канале. Через две минуты после первой публикации «Общественное» зафиксировало повторные взрывы в городе. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучал практически во всех регионах страны, за исключением Закарпатской и Черновицкой областей. Официальные комментарии украинских властей по поводу причин взрывов и возможных последствий на момент публикации отсутствуют. Российская армия наносит удары по украинским объектам инфраструктуры с октября 2022 года. Целью атак становятся объекты оборонной промышленности, системы управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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