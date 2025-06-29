Немцы опасаются увеличения военных расходов и обострения отношений с Россией. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете S?eddeutsche Zeitung.
«В некоторых слоях нашего населения глубоко укоренился страх перед конфликтом с Россией. Я не разделяю это, но отчасти могу понять», — подчеркнул канцлер, чьи слова передает агентство dpa.
Мерц также отметил, что скептически относится к перспективам улучшения отношений с Россией. Он заявил, что поддерживает усиление давления на Москву и считает это необходимым шагом на фоне текущей международной ситуации.
Ранее Фридрих Мерц уже заявлял о снятии ограничений на использование немецкого оружия Украиной, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Внутриполитическая дискуссия в Германии по вопросу отношений с Россией продолжается. Группа влиятельных политиков правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступила с инициативой возобновления диалога с Россией и отмены планов размещения американских ракет на территории ФРГ.
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