Мерц: у части населения Германии укоренился страх войны с Россией

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Мерц рассказал о страхе немцев
Мерц рассказал о страхе немцев Фото:

Немцы опасаются увеличения военных расходов и обострения отношений с Россией. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете S?eddeutsche Zeitung.

«В некоторых слоях нашего населения глубоко укоренился страх перед конфликтом с Россией. Я не разделяю это, но отчасти могу понять», — подчеркнул канцлер, чьи слова передает агентство dpa.

Мерц также отметил, что скептически относится к перспективам улучшения отношений с Россией. Он заявил, что поддерживает усиление давления на Москву и считает это необходимым шагом на фоне текущей международной ситуации.

Ранее Фридрих Мерц уже заявлял о снятии ограничений на использование немецкого оружия Украиной, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Внутриполитическая дискуссия в Германии по вопросу отношений с Россией продолжается. Группа влиятельных политиков правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступила с инициативой возобновления диалога с Россией и отмены планов размещения американских ракет на территории ФРГ.

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Немцы опасаются увеличения военных расходов и обострения отношений с Россией. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете S?eddeutsche Zeitung. «В некоторых слоях нашего населения глубоко укоренился страх перед конфликтом с Россией. Я не разделяю это, но отчасти могу понять», — подчеркнул канцлер, чьи слова передает агентство dpa. Мерц также отметил, что скептически относится к перспективам улучшения отношений с Россией. Он заявил, что поддерживает усиление давления на Москву и считает это необходимым шагом на фоне текущей международной ситуации. Ранее Фридрих Мерц уже заявлял о снятии ограничений на использование немецкого оружия Украиной, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Внутриполитическая дискуссия в Германии по вопросу отношений с Россией продолжается. Группа влиятельных политиков правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступила с инициативой возобновления диалога с Россией и отмены планов размещения американских ракет на территории ФРГ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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