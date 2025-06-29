В Полтавской области Украины прогремел взрыв

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Взрыв прогремел на Украине
Взрыв прогремел на Украине Фото:

В Кременчуге Полтавской области Украины произошел взрыв на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем telegram-канале.

«В Кременчуге было слышно звук взрыва», — говорится в сообщении источника. Представители городских и региональных властей пока не предоставили официальных комментариев о причинах и последствиях инцидента.

Ранее российские власти заявляли, что удары наносятся только по военным объектам, связанным с управлением, связью и оборонной промышленностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

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В Кременчуге Полтавской области Украины произошел взрыв на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем telegram-канале. «В Кременчуге было слышно звук взрыва», — говорится в сообщении источника. Представители городских и региональных властей пока не предоставили официальных комментариев о причинах и последствиях инцидента. Ранее российские власти заявляли, что удары наносятся только по военным объектам, связанным с управлением, связью и оборонной промышленностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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