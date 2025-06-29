Сербию охватили массовые протесты, Вучичу поставили ультиматум: что происходит в Белграде

Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии
© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт вспыхнул в самом центре столицы
Конфликт вспыхнул в самом центре столицы Фото:

Более 30 тысяч жителей Сербии вышли с требованием провести досрочные парламентские выборы. В Белграде вспыхнули массовые волнения, силовикам пришлось применить к демонстрантам силу. Протестующие заявили о коррупции чиновников и призвали сменить власть. Президент Александр Вучич, в свою очередь, назвал акцию граждан страны частью иностранного заговора. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Чего хотят протестующие в Белграде

Около 36 тысяч студентов и сторонников оппозиции в ходе массовой акции потребовали провести досрочные парламентские выборы. Они выступили против коррупции и призвали к отставке президента страны Александра Вучича. По словам председателя Скупщины (спикера парламента) и экс-премьера Аны Брнабич, протестующие призывали к Гражданской войне.

Правоохранители оттеснили участников акции
Правоохранители оттеснили участников акции
Фото:

«Свою акцию на национальный праздник Видовдан завершили не словами „да здравствует Сербия“. Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия», — написала Брнабич в соцсети X.

Ультиматум Вучичу

Протестующие в Белграде предъявили ультиматум властям Сербии с требованием объявить дату досрочных парламентских выборов и демонтировать палаточный городок сторонников президента возле здания Скупщины. Срок исполнения этих требований, которые участники массовых акций выдвинули 25 июня, должен был истечь 28 июня в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

Президент Сербии отверг условия людей

Президент Сербии Александр Вучич отказался удовлетворить требования оппозиции и участников массовых протестов в Белграде. Об этом он заявил в прямом эфире местного телеканала RTS. При этом глава государства назвал столкновения частью иностранного заговора против сербского правительства с целью его свержения.

Вучич отказался идти на компромисс с протестующими
Вучич отказался идти на компромисс с протестующими
Фото:

«Ультиматум не принят. Ждать до 21:00 28 июня не нужно», — подчеркнул Вучич в своей речи в эфире телеканала.

Столкновения с полицией

Во время протеста участники перекрыли одну из крупнейших транспортных развязок города — площадь Славия, а также несколько прилегающих улиц. В результате действий демонстрантов движение автомобилей оказалось полностью заблокировано как на самой площади, так и на близлежащих дорогах.

Полиция применила защитные щиты и резиновые дубинки для разгона участников массовой акции протеста. В итоге правоохранителям удалось вытеснить демонстрантов с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента.

В ходе столкновений участники акции забрасывали полицейских камнями, листовками и петардами. Кроме того, протестующие пытались атаковать сотрудников правоохранительных органов с помощью мусорного контейнера.

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Более 30 тысяч жителей Сербии вышли с требованием провести досрочные парламентские выборы. В Белграде вспыхнули массовые волнения, силовикам пришлось применить к демонстрантам силу. Протестующие заявили о коррупции чиновников и призвали сменить власть. Президент Александр Вучич, в свою очередь, назвал акцию граждан страны частью иностранного заговора. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Чего хотят протестующие в Белграде Около 36 тысяч студентов и сторонников оппозиции в ходе массовой акции потребовали провести досрочные парламентские выборы. Они выступили против коррупции и призвали к отставке президента страны Александра Вучича. По словам председателя Скупщины (спикера парламента) и экс-премьера Аны Брнабич, протестующие призывали к Гражданской войне. «Свою акцию на национальный праздник Видовдан завершили не словами „да здравствует Сербия“. Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия», — написала Брнабич в соцсети X. Ультиматум Вучичу Протестующие в Белграде предъявили ультиматум властям Сербии с требованием объявить дату досрочных парламентских выборов и демонтировать палаточный городок сторонников президента возле здания Скупщины. Срок исполнения этих требований, которые участники массовых акций выдвинули 25 июня, должен был истечь 28 июня в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Президент Сербии отверг условия людей Президент Сербии Александр Вучич отказался удовлетворить требования оппозиции и участников массовых протестов в Белграде. Об этом он заявил в прямом эфире местного телеканала RTS. При этом глава государства назвал столкновения частью иностранного заговора против сербского правительства с целью его свержения. «Ультиматум не принят. Ждать до 21:00 28 июня не нужно», — подчеркнул Вучич в своей речи в эфире телеканала. Столкновения с полицией Во время протеста участники перекрыли одну из крупнейших транспортных развязок города — площадь Славия, а также несколько прилегающих улиц. В результате действий демонстрантов движение автомобилей оказалось полностью заблокировано как на самой площади, так и на близлежащих дорогах. Полиция применила защитные щиты и резиновые дубинки для разгона участников массовой акции протеста. В итоге правоохранителям удалось вытеснить демонстрантов с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента. В ходе столкновений участники акции забрасывали полицейских камнями, листовками и петардами. Кроме того, протестующие пытались атаковать сотрудников правоохранительных органов с помощью мусорного контейнера.
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