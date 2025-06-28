28 июня 2025
27 июня 2025

Губернатор ХМАО дал старт Сабантую в родном городе. Видео

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На мероприятии выступали артисты, проводили национальные забавы и угощали гостей
На мероприятии выступали артисты, проводили национальные забавы и угощали гостей Фото:

В Урае (ХМАО) — городе, где родился и вырос губернатор ХМАО Руслан Кухарук — начали празднование Сабантуя — традиционного праздника тюркских народов. Его старт дал сам глава региона вместе с почетными гостями.

«Россия — многонациональная страна, где каждый народ бережно относится к своей истории и традициям. Вместе с почетными гостями сегодня дал старт окружному Сабантую в Урае. На время праздника набережная Конды стала точкой притяжения, важной площадкой для межкультурного диалога», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

На мероприятии выступали артисты, проводили борьбу корэш, бега в мешках, лазания на столб за призом, а также угощали национальными блюдами, знакомили с историей праздника и предлагали приобрести ремесленные изделия. Губернатор региона поблагодарил всех причастных к организации Сабантуя за проделанную работу и внимание к деталям, ведь это смогло подарить «массу положительных эмоций и впечатлений, став ярким свидетельством многонационального единства и культурного богатства Югры, России».

В Сургуте 15 июня прошел масштабный праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй. На мероприятии прошли национальные спортивные состязания, мастер-классы по ремеслам, а также дегустация традиционных блюд. Подробнее — в материале URA.RU.

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В Урае (ХМАО) — городе, где родился и вырос губернатор ХМАО Руслан Кухарук — начали празднование Сабантуя — традиционного праздника тюркских народов. Его старт дал сам глава региона вместе с почетными гостями. «Россия — многонациональная страна, где каждый народ бережно относится к своей истории и традициям. Вместе с почетными гостями сегодня дал старт окружному Сабантую в Урае. На время праздника набережная Конды стала точкой притяжения, важной площадкой для межкультурного диалога», — написал Кухарук в своем telegram-канале. На мероприятии выступали артисты, проводили борьбу корэш, бега в мешках, лазания на столб за призом, а также угощали национальными блюдами, знакомили с историей праздника и предлагали приобрести ремесленные изделия. Губернатор региона поблагодарил всех причастных к организации Сабантуя за проделанную работу и внимание к деталям, ведь это смогло подарить «массу положительных эмоций и впечатлений, став ярким свидетельством многонационального единства и культурного богатства Югры, России». В Сургуте 15 июня прошел масштабный праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй. На мероприятии прошли национальные спортивные состязания, мастер-классы по ремеслам, а также дегустация традиционных блюд. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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