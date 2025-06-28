В Урае (ХМАО) — городе, где родился и вырос губернатор ХМАО Руслан Кухарук — начали празднование Сабантуя — традиционного праздника тюркских народов. Его старт дал сам глава региона вместе с почетными гостями.
«Россия — многонациональная страна, где каждый народ бережно относится к своей истории и традициям. Вместе с почетными гостями сегодня дал старт окружному Сабантую в Урае. На время праздника набережная Конды стала точкой притяжения, важной площадкой для межкультурного диалога», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
На мероприятии выступали артисты, проводили борьбу корэш, бега в мешках, лазания на столб за призом, а также угощали национальными блюдами, знакомили с историей праздника и предлагали приобрести ремесленные изделия. Губернатор региона поблагодарил всех причастных к организации Сабантуя за проделанную работу и внимание к деталям, ведь это смогло подарить «массу положительных эмоций и впечатлений, став ярким свидетельством многонационального единства и культурного богатства Югры, России».
В Сургуте 15 июня прошел масштабный праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй. На мероприятии прошли национальные спортивные состязания, мастер-классы по ремеслам, а также дегустация традиционных блюд. Подробнее — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!