Прокуратура Приморья организовала проверку после пожара на прогулочном катере

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Прокуратура обратила внимание на загоревшийся катер около Владивостока
Прокуратура обратила внимание на загоревшийся катер около Владивостока Фото:

Приморская транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания на катере «Мерлион» в Японском море. Об этом говорится в telegram-канале прокуратуры. 

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания», — говорится в публикации.

Известно, что судно находилось в заливе Петра Великого, когда на борту начался пожар. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Причины пожара выясняются, на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. 

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Приморская транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания на катере «Мерлион» в Японском море. Об этом говорится в telegram-канале прокуратуры.  «Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания», — говорится в публикации. Известно, что судно находилось в заливе Петра Великого, когда на борту начался пожар. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Причины пожара выясняются, на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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