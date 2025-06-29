Под Владивостоком загорелся катер посреди моря. Видео

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Во Владивостоке в открытом море загорелся катамаран (архивное фото)
Во Владивостоке в открытом море загорелся катамаран (архивное фото) Фото:

В акватории Владивостока горит катер-катамаран «Мерлион», в небо поднимается столб черного дыма. На момент происшествия на борту находились люди, однако их успели эвакуировать, сообщили в ряде региональных telegram-каналов. 

«В акватории у острова Шкота под Владивостоком загорелся катер-катамаран „Мерлион“. Огонь охватил судно посреди моря, и клубы дыма видно с берега», — передает telegram-канал «NEWS.VL — Владивосток и Приморье». 

По предварительной информации, катамаран находится в собственности компании «Корсар». Отмечается, что пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются специалистами, а на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. 

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В акватории Владивостока горит катер-катамаран «Мерлион», в небо поднимается столб черного дыма. На момент происшествия на борту находились люди, однако их успели эвакуировать, сообщили в ряде региональных telegram-каналов.  «В акватории у острова Шкота под Владивостоком загорелся катер-катамаран „Мерлион“. Огонь охватил судно посреди моря, и клубы дыма видно с берега», — передает telegram-канал «NEWS.VL — Владивосток и Приморье».  По предварительной информации, катамаран находится в собственности компании «Корсар». Отмечается, что пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются специалистами, а на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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