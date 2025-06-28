28 июня 2025

Соликамский деревообрабатывающий завод выбрался из убытков

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания специализируется на выпуске фанеры (архивное фото)
Компания специализируется на выпуске фанеры (архивное фото) Фото:

В Прикамье соликамское производство «Уральский завод ОСБ» по итогам прошлого года перестало быть убыточным, показав чистую прибыль в размере 42,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные данные на платформе «СПАРК-Интерфакс».

«Выручка ООО за 2024 год выросла в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом — до 297,6 млн рублей (в 2023 году — 86,2 млн рублей). Чистая прибыль — 42,3 млн рублей. Ранее „Уральский завод ОСБ“ демонстрировал убыток свыше 188 млн рублей», — указано в финансовом отчете на сайте сервиса.

Соликамский завод зарегистрировали в 2015 году. Основным направлением деятельности компании является производство фанеры, деревянных панелей и аналогичных слоистых материалов. Предприятие реализует свою продукцию как на территории РФ, так и в странах СНГ, включая Казахстан.

Ранее URA.RU рассказывало про пермского производителя обуви, который закончил год с убытком в 27,5 млн рублей. Ситуация хуже у крупнейшего перевозчика Перми. Компания в 2024 году потеряла 139 млн рублей.

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В Прикамье соликамское производство «Уральский завод ОСБ» по итогам прошлого года перестало быть убыточным, показав чистую прибыль в размере 42,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные данные на платформе «СПАРК-Интерфакс». «Выручка ООО за 2024 год выросла в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом — до 297,6 млн рублей (в 2023 году — 86,2 млн рублей). Чистая прибыль — 42,3 млн рублей. Ранее „Уральский завод ОСБ“ демонстрировал убыток свыше 188 млн рублей», — указано в финансовом отчете на сайте сервиса. Соликамский завод зарегистрировали в 2015 году. Основным направлением деятельности компании является производство фанеры, деревянных панелей и аналогичных слоистых материалов. Предприятие реализует свою продукцию как на территории РФ, так и в странах СНГ, включая Казахстан. Ранее URA.RU рассказывало про пермского производителя обуви, который закончил год с убытком в 27,5 млн рублей. Ситуация хуже у крупнейшего перевозчика Перми. Компания в 2024 году потеряла 139 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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