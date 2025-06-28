Соликамский деревообрабатывающий завод выбрался из убытков

В Прикамье соликамское производство «Уральский завод ОСБ» по итогам прошлого года перестало быть убыточным, показав чистую прибыль в размере 42,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные данные на платформе «СПАРК-Интерфакс».
«Выручка ООО за 2024 год выросла в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом — до 297,6 млн рублей (в 2023 году — 86,2 млн рублей). Чистая прибыль — 42,3 млн рублей. Ранее „Уральский завод ОСБ“ демонстрировал убыток свыше 188 млн рублей», — указано в финансовом отчете на сайте сервиса.
Соликамский завод зарегистрировали в 2015 году. Основным направлением деятельности компании является производство фанеры, деревянных панелей и аналогичных слоистых материалов. Предприятие реализует свою продукцию как на территории РФ, так и в странах СНГ, включая Казахстан.
Ранее URA.RU рассказывало про пермского производителя обуви, который закончил год с убытком в 27,5 млн рублей. Ситуация хуже у крупнейшего перевозчика Перми. Компания в 2024 году потеряла 139 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!