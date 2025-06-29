После иска Генпрокуратуры арестованы две квартиры родных госсекретаря Дагестана

После иска Генпрокуратура РФ к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его семье, задержанных по делу о незаконной легализации доходов, суд Махачкалы вынес решение — арестованы две квартиры в Москве, связанные с родственниками подозреваемого. Об этом говорится в судебных и кадастровых документах.
«Площадь каждой квартиры, согласно данным в распоряжении агентства, составляет 88 квадратных метров. Кадастровая стоимость каждой превышает 26 млн рублей», — передает РИА «Новости» информацию из документов. Кроме того, по данным сервиса «Циан», рыночная стоимость подобной недвижимости начинается от 31 млн рублей.
Правоохранители Дагестана сообщили, что 25 июня провели обыски по адресам, имеющим отношение к Магомедову, в том числе в его доме. Подобное проходило в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза», передает 360.ru. Позднее задержали и самого госсекретаря и некоторых его приближенных, пишет «Национальная служба новостей». В этот же день стало известно, что обыски прошли еще в трех квартирах, семьи Магомедова в Москве. По словам жителей дома, в квартиры лишь иногда приезжали их собственники.
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