28 июня 2025

Кинотеатр «Синема Парк» в пермском ТРК кардинально преобразится после открытия

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из кинозалов сети расположен в пермском ТРК «Семья»
Один из кинозалов сети расположен в пермском ТРК «Семья» Фото:

В 2026 году в торгово-развлекательном комплексе «Семья» в Перми проведут масштабное обновление кинотеатра «Синема Парк». Об этом сообщили представители администрации ТРК, отметив, что работы затронут зрительные залы и общие пространства мультиплекса.

«Предстоящие работы станут самыми крупными для кинотеатра в ТРК с момента открытия в 2008 году», — на заявление замглавы направления недвижимости группы «ЭКС» Елены Ждановой ссылается «Коммерсант-Прикамье». В рамках обновления планируют модернизировать интерьеры залов, улучшить акустические системы и обновить зоны ожидания для гостей.

Кроме того, руководство развлекательного комплекса подтвердило готовность предоставлять площади для «Синема Парка» на долгосрочной основе. Это, по мнению участников переговоров, позволит сохранить стабильную работу кинотеатра и повысить уровень сервиса для посетителей.

URA.RU ранее писало, что в ТРК «Семья» занялись преобразованием пространства торговой галерии. Жданова отмечала, что ремонтные работы будут самыми масштабными со дня открытия торгового центра.

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В 2026 году в торгово-развлекательном комплексе «Семья» в Перми проведут масштабное обновление кинотеатра «Синема Парк». Об этом сообщили представители администрации ТРК, отметив, что работы затронут зрительные залы и общие пространства мультиплекса. «Предстоящие работы станут самыми крупными для кинотеатра в ТРК с момента открытия в 2008 году», — на заявление замглавы направления недвижимости группы «ЭКС» Елены Ждановой ссылается «Коммерсант-Прикамье». В рамках обновления планируют модернизировать интерьеры залов, улучшить акустические системы и обновить зоны ожидания для гостей. Кроме того, руководство развлекательного комплекса подтвердило готовность предоставлять площади для «Синема Парка» на долгосрочной основе. Это, по мнению участников переговоров, позволит сохранить стабильную работу кинотеатра и повысить уровень сервиса для посетителей. URA.RU ранее писало, что в ТРК «Семья» занялись преобразованием пространства торговой галерии. Жданова отмечала, что ремонтные работы будут самыми масштабными со дня открытия торгового центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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