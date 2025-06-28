Кинотеатр «Синема Парк» в пермском ТРК кардинально преобразится после открытия

В 2026 году в торгово-развлекательном комплексе «Семья» в Перми проведут масштабное обновление кинотеатра «Синема Парк». Об этом сообщили представители администрации ТРК, отметив, что работы затронут зрительные залы и общие пространства мультиплекса.
«Предстоящие работы станут самыми крупными для кинотеатра в ТРК с момента открытия в 2008 году», — на заявление замглавы направления недвижимости группы «ЭКС» Елены Ждановой ссылается «Коммерсант-Прикамье». В рамках обновления планируют модернизировать интерьеры залов, улучшить акустические системы и обновить зоны ожидания для гостей.
Кроме того, руководство развлекательного комплекса подтвердило готовность предоставлять площади для «Синема Парка» на долгосрочной основе. Это, по мнению участников переговоров, позволит сохранить стабильную работу кинотеатра и повысить уровень сервиса для посетителей.
URA.RU ранее писало, что в ТРК «Семья» занялись преобразованием пространства торговой галерии. Жданова отмечала, что ремонтные работы будут самыми масштабными со дня открытия торгового центра.
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