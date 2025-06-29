Захарова нашла кентавров в Европе

В Шотландии дали право трансгендерам (принадлежит к ЛГБТ, запрещенная в России экстремистская организация) требовать право на осмотр разных частей своего тела полицейскими разных полов. На это в шутливо отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив шотландских трансгендеров с кентаврами.
«А мы в детстве не верили, что существуют кентавры», — заявила Захарова, комментируя сообщения зарубежных СМИ о том, что трансгендеры из Шотландии могут требовать досмотр верхней и нижней частей тела представителями разных полов. Об этом она написала в своем telegram-канале.
Ранее одного из представителей сообщества в России задержали и обвинили в экстремизме. Он был отправлен в СИЗО для мужчин.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.