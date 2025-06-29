Захарова нашла кентавров в Европе

Мария Захарова высмеяла трансгендеров* на Западе
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Захарова заявила, что в детстве не верила в существование кентавров
Захарова заявила, что в детстве не верила в существование кентавров Фото:

В Шотландии дали право трансгендерам (принадлежит к ЛГБТ, запрещенная в России экстремистская организация) требовать право на осмотр разных частей своего тела полицейскими разных полов. На это в шутливо отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив шотландских трансгендеров с кентаврами.

«А мы в детстве не верили, что существуют кентавры», — заявила Захарова, комментируя сообщения зарубежных СМИ о том, что трансгендеры из Шотландии могут требовать досмотр верхней и нижней частей тела представителями разных полов. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Ранее одного из представителей сообщества в России задержали и обвинили в экстремизме. Он был отправлен в СИЗО для мужчин. 

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.

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В Шотландии дали право трансгендерам (принадлежит к ЛГБТ, запрещенная в России экстремистская организация) требовать право на осмотр разных частей своего тела полицейскими разных полов. На это в шутливо отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив шотландских трансгендеров с кентаврами. «А мы в детстве не верили, что существуют кентавры», — заявила Захарова, комментируя сообщения зарубежных СМИ о том, что трансгендеры из Шотландии могут требовать досмотр верхней и нижней частей тела представителями разных полов. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее одного из представителей сообщества в России задержали и обвинили в экстремизме. Он был отправлен в СИЗО для мужчин.  *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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