Украинские мошенники сбрасывают поддельные купюры в Курской области

В Суджанском районе Курской области обнаружены украинские агитационные листовки, замаскированные под купюры номиналом пять тысяч рублей. Об этом сообщили в силовых структурах региона.
На поддельных купюрах размещены украинские лозунги и QR-коды, переход по которым предоставит мошенникам доступ к данным на мобильном устройстве. Злоумышленники рассчитывают, что граждане обратят внимание на внешний вид листовок, имитирующих денежные купюры, и перейдут по размещенному на них QR-коду. «Противник рассчитывает, что человека привлечет вид денег», — отметил представитель силовых структур в беседе с РИА Новости. В правоохранительных органах пояснили, что подобные схемы с использованием QR-кодов на поддельных документах нередко применяются мошенниками для взлома смартфонов.
Подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области с целью оккупации территории 6 августа 2024 года. Попытка продвижения была пресечена российскими военными. Как сообщал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция по освобождению Курской области от украинских боевиков завершилась 26 апреля 2025 года.
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