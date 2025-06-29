Баста высказался о возможной политической карьере

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) не планирует идти в политику. Об этом он рассказал журналистам. Он отметил, что он останется музыкантом.
«Я музыкант, занимаюсь музыкой. Каждый должен заниматься своим делом», — заявил рэпер в диалоге с telegram-каналом Mash. По его словам, найдутся те, кто будет заниматься управлением города. Сама тема обсуждения ухода Басты в политику поднялась на основе вопросов жителей Ростова, которые хотели бы, чтобы рэпер занимал какую-нибудь должность в управлении города.
Также рэпер рассказал про то, что во время исполнения своего хита «Сансара» он всегда размышляет о смерти и о том, что останется после него. Но Баста отметил, что завещание ему еще рано писать и «все, что случится, то примется, как и должно быть».
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