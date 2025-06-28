28 июня 2025

Самокатчики заключили соглашения с мэриями Челябинска и Магнитогорска. Видео

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Органы власти и представители крупных кикшеринговых компаний заключили соглашения о соблюдении правил
Органы власти и представители крупных кикшеринговых компаний заключили соглашения о соблюдении правил Фото:

В Челябинской области кикшеринговые компании договорились с администрациями Челябинска и Магнитогорска о правилах безопасного использования электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура области инициировала рабочую встречу с участием органов власти и представителями трех крупных кикшеринговых компаний. На ней мэрии Челябинска и Магнитогорска заключили соглашения с операторами о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности», — отмечает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что основная цель соглашения — контроль за неукоснительным соблюдением правил. Вопросы безопасности использования электросамокатов, повышения качества кикшеринговых услуг находятся на постоянном контроле, заявляют в прокуратуре.

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В Челябинской области кикшеринговые компании договорились с администрациями Челябинска и Магнитогорска о правилах безопасного использования электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура области инициировала рабочую встречу с участием органов власти и представителями трех крупных кикшеринговых компаний. На ней мэрии Челябинска и Магнитогорска заключили соглашения с операторами о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности», — отмечает пресс-служба ведомства. Отмечается, что основная цель соглашения — контроль за неукоснительным соблюдением правил. Вопросы безопасности использования электросамокатов, повышения качества кикшеринговых услуг находятся на постоянном контроле, заявляют в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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