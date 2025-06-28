В Челябинской области кикшеринговые компании договорились с администрациями Челябинска и Магнитогорска о правилах безопасного использования электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуратура области инициировала рабочую встречу с участием органов власти и представителями трех крупных кикшеринговых компаний. На ней мэрии Челябинска и Магнитогорска заключили соглашения с операторами о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности», — отмечает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что основная цель соглашения — контроль за неукоснительным соблюдением правил. Вопросы безопасности использования электросамокатов, повышения качества кикшеринговых услуг находятся на постоянном контроле, заявляют в прокуратуре.
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