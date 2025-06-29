Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» использовали украинское оружие

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Обвиняемый в теракте в «Крокусе» заявил, что получил оружие с Украины
Обвиняемый в теракте в «Крокусе» заявил, что получил оружие с Украины Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», унесшем жизни 149 человек, сообщил, что оружие для нападения было доставлено в Москву с территории Украины. Об этом говорится в показаниях.

«В связи с тем, что заказчиком данного теракта была государственная структура Украины, то оружие попало в Москву именно с территории Украины», — заявил обвиняемый Шамсидин Фаридуни. По его словам, исполнители теракта получили пистолет, схожий с пистолетом Макарова, и четыре ножа, которые он приобрел самостоятельно.

В Подмосковье 22 марта 2024 года группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 149 человек, еще почти две сотни пострадали. Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» было завершено 23 июня 2025 года. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд.

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Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», унесшем жизни 149 человек, сообщил, что оружие для нападения было доставлено в Москву с территории Украины. Об этом говорится в показаниях. «В связи с тем, что заказчиком данного теракта была государственная структура Украины, то оружие попало в Москву именно с территории Украины», — заявил обвиняемый Шамсидин Фаридуни. По его словам, исполнители теракта получили пистолет, схожий с пистолетом Макарова, и четыре ножа, которые он приобрел самостоятельно. В Подмосковье 22 марта 2024 года группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 149 человек, еще почти две сотни пострадали. Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» было завершено 23 июня 2025 года. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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