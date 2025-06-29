Ле Пен набросилась на Макрона из-за Путина

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его заявление о том, что президент России Владимир Путин якобы не может выступать в качестве посредника при урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Об этом политик сообщила в интервью.
«Как можно заявлять, как это сделал Эммануэль Макрон, что российский президент не может быть посредником в потенциальном урегулировании ситуации?» — заявила Марин Ле Пен в беседе с изданием Valeurs actuelles. По ее словам, Россия поддерживает устойчивые отношения с Ираном, а также сохраняет тесные связи с Израилем, где проживает значительная русскоязычная община. Кроме того, она подчеркнула, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает поддерживать конструктивный диалог с Москвой.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив его в разработке секретной ядерной программы. В ходе боевых действий израильские силы нанесли удары по иранским атомным объектам, военной инфраструктуре и ключевым специалистам ядерной отрасли. Иран атаковал в ответ. А 22 июня объекты Ирана были атакованы бомбардировщиками США. В ответ на это Иран нанес ракетные удары по американской базе в Катаре и заявил о нежелании дальнейшей эскалации. Позже экс-президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутых договоренностях между Ираном и Израилем о перемирии, которое должно положить конец 12-дневному противостоянию.
Путин не раз заявлял о готовности России выступить посредником в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Он отмечал, что по данному вопросу уже были проведены беседы с рядом иностранных лидеров. Слова главы государства передает «Национальная служба новостей». После этого президент Франции заявил, что Россия якобы способна быть посредником в каком-либо конфликте.
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