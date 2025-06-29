ВСУ бросают неповрежденную технику под Купянском из-за натиска ВС РФ

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ВСУ бросают технику из-за продвижения ВС РФ и активной работы российских дронов
ВСУ бросают технику из-за продвижения ВС РФ и активной работы российских дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения ВСУ вынуждены оставлять практически целую военную технику в районе Купянска Харьковской области из-за интенсивной работы российских беспилотников. Об этом сообщил командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ с позывным Контора.

По его словам, в ходе воздушной разведки был обнаружен бронеавтомобиль Oncilla 4х4 польско-украинской разработки. Изначально предполагалось, что машина подорвалась на мине, однако при более детальном осмотре выяснилось, что техника не имеет видимых повреждений. «Видимо, она сломалась и ее бросили», — рассказал Контора, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что это не единичный случай — российские военные регулярно находят брошенные автомобили и бронетехнику противника во время разведывательных вылетов и уничтожают их.

Командир отметил, что эвакуация техники для украинских подразделений осложнена из-за постоянной работы расчетов БПЛА группировки российских войск «Запад». По его словам, это практически лишает украинскую сторону возможности вывезти поврежденные машины с позиций. Кроме того, российская пехота продолжает продвигаться на данном участке фронта, что также затрудняет действия ВСУ.

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Подразделения ВСУ вынуждены оставлять практически целую военную технику в районе Купянска Харьковской области из-за интенсивной работы российских беспилотников. Об этом сообщил командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ с позывным Контора. По его словам, в ходе воздушной разведки был обнаружен бронеавтомобиль Oncilla 4х4 польско-украинской разработки. Изначально предполагалось, что машина подорвалась на мине, однако при более детальном осмотре выяснилось, что техника не имеет видимых повреждений. «Видимо, она сломалась и ее бросили», — рассказал Контора, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что это не единичный случай — российские военные регулярно находят брошенные автомобили и бронетехнику противника во время разведывательных вылетов и уничтожают их. Командир отметил, что эвакуация техники для украинских подразделений осложнена из-за постоянной работы расчетов БПЛА группировки российских войск «Запад». По его словам, это практически лишает украинскую сторону возможности вывезти поврежденные машины с позиций. Кроме того, российская пехота продолжает продвигаться на данном участке фронта, что также затрудняет действия ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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