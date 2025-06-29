Сенатор Грэм*: Индия и Китай будут платить баснословные пошлины из-за поддержки России

США введут 500-процентные пошлины на товары из стран, которые торгуют с Россией и не поддерживают Украину. Отдельно в этом вопросе выделили Индию и Китай как крупнейших импортеров российской нефти. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
«Что делает этот законопроект? Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию накладывается пошлина в 500%», — сказал Грэм в интервью ABC News, комментируя законопроект о новых санкциях против России. По его словам, законопроект нацелен на страны, продолжающие экономическое сотрудничество с Россией, в первую очередь на Индию и Китай.
Грэм подчеркнул, что документ уже поддержали 84 сенатора, что делает его принятие в Конгрессе весьма вероятным. Сам законопроект был разработан совместно с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.
Американские СМИ и аналитики ранее отмечали, что введение нового санкционного пакета способно спровоцировать разрыв экономических отношений между Соединенными Штатами и их основными торговыми партнерами. В этот перечень входят Китай, Индия, а также ряд стран Европы, продолжающих закупать энергоресурсы у России. Представленный в апреле двухпартийной группой сенаторов законопроект предусматривает не только увеличение таможенных пошлин, но и введение так называемых вторичных санкций в отношении государств, сотрудничающих с Москвой. По мнению экспертов, такие меры могут негативно сказаться на интересах самой американской экономики.
*Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов
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