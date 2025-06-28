Блогер и свадебный ведущий из Сургута (ХМАО) Ника Саттарова вместе со своим возлюбленным устроили гендер-пати на концерте Леонида Агутина. Узнать пол будущего ребенка им помог известный певец, а гостями «вечеринки» стали 50 тысяч зрителей выступления.
«Гендер-пати на концерте Агутина! Ребята, какой трепет мы испытывали при подготовке, на концерте и после — вы не представляете. Дядя Леня, большое вам, человеческое спасибо! 50 000 человек сразу были приглашены на наш гендер-пати», — поделилась блогер в соцсети.
Во время концерта конверт, где указан пол будущего малыша передали певцу. Со сцены Леонид Агутин озвучил, что у пары будет девочка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!