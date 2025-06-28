28 июня 2025
27 июня 2025

Агутин на концерте поучаствовал в гендер-пати блогерши из ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Артист со сцены сообщил пол будущего ребенка Саттаровой и ее возлюбленного
Артист со сцены сообщил пол будущего ребенка Саттаровой и ее возлюбленного Фото:

Блогер и свадебный ведущий из Сургута (ХМАО) Ника Саттарова вместе со своим возлюбленным устроили гендер-пати на концерте Леонида Агутина. Узнать пол будущего ребенка им помог известный певец, а гостями «вечеринки» стали 50 тысяч зрителей выступления.

«Гендер-пати на концерте Агутина! Ребята, какой трепет мы испытывали при подготовке, на концерте и после — вы не представляете. Дядя Леня, большое вам, человеческое спасибо! 50 000 человек сразу были приглашены на наш гендер-пати», — поделилась блогер в соцсети.

Во время концерта конверт, где указан пол будущего малыша передали певцу. Со сцены Леонид Агутин озвучил, что у пары будет девочка.

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Блогер и свадебный ведущий из Сургута (ХМАО) Ника Саттарова вместе со своим возлюбленным устроили гендер-пати на концерте Леонида Агутина. Узнать пол будущего ребенка им помог известный певец, а гостями «вечеринки» стали 50 тысяч зрителей выступления. «Гендер-пати на концерте Агутина! Ребята, какой трепет мы испытывали при подготовке, на концерте и после — вы не представляете. Дядя Леня, большое вам, человеческое спасибо! 50 000 человек сразу были приглашены на наш гендер-пати», — поделилась блогер в соцсети. Во время концерта конверт, где указан пол будущего малыша передали певцу. Со сцены Леонид Агутин озвучил, что у пары будет девочка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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