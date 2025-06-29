29 июня 2025
28 июня 2025
27 июня 2025

Осужденные за коррупцию экс-чиновник и депутат ХМАО подали апелляцию на приговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-чиновник и бывший депутат намерены оспорить приговор по делу о взятках
Экс-чиновник и бывший депутат намерены оспорить приговор по делу о взятках Фото:

В Ханты-Мансийске осужденные за взятки экс-замдиректора департамента промышленности региона Андрей Шиповалов и бывший депутат думы Югорска Александр Беккер намерены оспорить приговор в окружном суде. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом судебного процесса.

«Шиповалов и Беккер подали апелляцию на приговор. Дата рассмотрения пока не назначена», — рассказал источник.

В мае 2025 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор экс-чиновнику региона и депутату Югорска. Андрей Шиповалов приговорен к пяти годам строгого режима за получение взятки, а Александр Беккер к 4,6 годам за дачу взятки и мошенничество.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе суда. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске осужденные за взятки экс-замдиректора департамента промышленности региона Андрей Шиповалов и бывший депутат думы Югорска Александр Беккер намерены оспорить приговор в окружном суде. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом судебного процесса. «Шиповалов и Беккер подали апелляцию на приговор. Дата рассмотрения пока не назначена», — рассказал источник. В мае 2025 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор экс-чиновнику региона и депутату Югорска. Андрей Шиповалов приговорен к пяти годам строгого режима за получение взятки, а Александр Беккер к 4,6 годам за дачу взятки и мошенничество. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе суда. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...