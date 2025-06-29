Осужденные за коррупцию экс-чиновник и депутат ХМАО подали апелляцию на приговор

В Ханты-Мансийске осужденные за взятки экс-замдиректора департамента промышленности региона Андрей Шиповалов и бывший депутат думы Югорска Александр Беккер намерены оспорить приговор в окружном суде. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом судебного процесса.
«Шиповалов и Беккер подали апелляцию на приговор. Дата рассмотрения пока не назначена», — рассказал источник.
В мае 2025 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор экс-чиновнику региона и депутату Югорска. Андрей Шиповалов приговорен к пяти годам строгого режима за получение взятки, а Александр Беккер к 4,6 годам за дачу взятки и мошенничество.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе суда. На момент публикации ответ не поступил.
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