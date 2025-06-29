Дональд Трамп до сих пор хочет сделать Канаду 51-м штатом США

Трамп: Канада должна быть 51-м штатом США
© Служба новостей «URA.RU»
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Канада полностью зависит от США, заявил Трамп
Канада полностью зависит от США, заявил Трамп Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым сделать Канаду штатом США. Этим он поделился в интервью Fox News.

«Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не зависим от Канады», — рассказал Трамп.

Также президент Штатов добавил, что торговые переговоры с Канадой будут приостановлены. Возобновиться они смогут только после того, как последние снизят некоторые тарифы. Ранее, Дональд Трамп выразил желание сделать Канаду 51-м штатом США.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым сделать Канаду штатом США. Этим он поделился в интервью Fox News. «Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не зависим от Канады», — рассказал Трамп. Также президент Штатов добавил, что торговые переговоры с Канадой будут приостановлены. Возобновиться они смогут только после того, как последние снизят некоторые тарифы. Ранее, Дональд Трамп выразил желание сделать Канаду 51-м штатом США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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