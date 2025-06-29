Дональд Трамп до сих пор хочет сделать Канаду 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым сделать Канаду штатом США. Этим он поделился в интервью Fox News.
«Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не зависим от Канады», — рассказал Трамп.
Также президент Штатов добавил, что торговые переговоры с Канадой будут приостановлены. Возобновиться они смогут только после того, как последние снизят некоторые тарифы. Ранее, Дональд Трамп выразил желание сделать Канаду 51-м штатом США.
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