Вертолеты тушат пожар в Крыму

МЧС: два вертолета Ми-8 тушат пожар в Алуште
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Пожар тушат два вертолета Ми-8, рассказали в МЧС
Пожар тушат два вертолета Ми-8, рассказали в МЧС Фото:

К тушению пожара в Алуште привлекли два вертолета Ми-8. Связано это с тем, что площадь пожара выросла до пяти гектаров. Об этом сообщило МЧС России по Крыму.

«Два вертолёта Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму... Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до 5 га», — говорится в сообщении. МЧС опубликовало его в своем telegram-канале. Также уточняется, что дальше распространяться пожар не будет. И добавлено, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

В тушении пожара задействован 151 специалист и 21 единица техники. Сообщает об этом телеканал «Царьград».

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К тушению пожара в Алуште привлекли два вертолета Ми-8. Связано это с тем, что площадь пожара выросла до пяти гектаров. Об этом сообщило МЧС России по Крыму. «Два вертолёта Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму... Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до 5 га», — говорится в сообщении. МЧС опубликовало его в своем telegram-канале. Также уточняется, что дальше распространяться пожар не будет. И добавлено, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет. В тушении пожара задействован 151 специалист и 21 единица техники. Сообщает об этом телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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