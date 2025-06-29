Вертолеты тушат пожар в Крыму

К тушению пожара в Алуште привлекли два вертолета Ми-8. Связано это с тем, что площадь пожара выросла до пяти гектаров. Об этом сообщило МЧС России по Крыму.
«Два вертолёта Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму... Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до 5 га», — говорится в сообщении. МЧС опубликовало его в своем telegram-канале. Также уточняется, что дальше распространяться пожар не будет. И добавлено, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет.
В тушении пожара задействован 151 специалист и 21 единица техники. Сообщает об этом телеканал «Царьград».
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