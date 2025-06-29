Военный врач рассказал о массовом прорыве в медицине на СВО

Военврач «Ардуан»: сухая плазма — прорыв в российской военной медицине
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Массовое применение сухой плазмы стало прорывом в российской военной медицине
Массовое применение сухой плазмы стало прорывом в российской военной медицине Фото:

Массовое применение сухой (лиофилизированной) плазмы в российских госпиталях стало настоящим прорывом в отечественной военной медицине. Об этом рассказал военный врач-анестезиолог, капитан медицинской службы группировки войск «Днепр» с позывным «Ардуан».

«Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как ее называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удается нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого на следующий этап эвакуации», — заявил «Ардуан» РИА Новости. По его словам, технология позволяет значительно сократить риски, связанные с задержками при эвакуации раненых, которые возникают из-за атак украинских FPV-дронов на эвакуационные группы.

Медик подчеркнул, что именно в ходе специальной военной операции начались массовые поставки сухой плазмы в медицинские учреждения группировки. Он отметил, что в условиях постоянной угрозы со стороны дронов и невозможности обеспечить быструю транспортировку, возможность стабилизировать давление, остановить кровопотерю и поддержать жизненные функции на месте — критически важна

Уточняется, что сухая плазма используется в первую очередь при тяжелых травмах с большой кровопотерей. Ее применяют в связке с другими мерами экстренной помощи: вливанием физиологических растворов, обезболиванием, наложением турникетов и шинами.

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Массовое применение сухой (лиофилизированной) плазмы в российских госпиталях стало настоящим прорывом в отечественной военной медицине. Об этом рассказал военный врач-анестезиолог, капитан медицинской службы группировки войск «Днепр» с позывным «Ардуан». «Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как ее называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удается нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого на следующий этап эвакуации», — заявил «Ардуан» РИА Новости. По его словам, технология позволяет значительно сократить риски, связанные с задержками при эвакуации раненых, которые возникают из-за атак украинских FPV-дронов на эвакуационные группы. Медик подчеркнул, что именно в ходе специальной военной операции начались массовые поставки сухой плазмы в медицинские учреждения группировки. Он отметил, что в условиях постоянной угрозы со стороны дронов и невозможности обеспечить быструю транспортировку, возможность стабилизировать давление, остановить кровопотерю и поддержать жизненные функции на месте — критически важна Уточняется, что сухая плазма используется в первую очередь при тяжелых травмах с большой кровопотерей. Ее применяют в связке с другими мерами экстренной помощи: вливанием физиологических растворов, обезболиванием, наложением турникетов и шинами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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