Массовое применение сухой (лиофилизированной) плазмы в российских госпиталях стало настоящим прорывом в отечественной военной медицине. Об этом рассказал военный врач-анестезиолог, капитан медицинской службы группировки войск «Днепр» с позывным «Ардуан».
«Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как ее называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удается нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого на следующий этап эвакуации», — заявил «Ардуан» РИА Новости. По его словам, технология позволяет значительно сократить риски, связанные с задержками при эвакуации раненых, которые возникают из-за атак украинских FPV-дронов на эвакуационные группы.
Медик подчеркнул, что именно в ходе специальной военной операции начались массовые поставки сухой плазмы в медицинские учреждения группировки. Он отметил, что в условиях постоянной угрозы со стороны дронов и невозможности обеспечить быструю транспортировку, возможность стабилизировать давление, остановить кровопотерю и поддержать жизненные функции на месте — критически важна
Уточняется, что сухая плазма используется в первую очередь при тяжелых травмах с большой кровопотерей. Ее применяют в связке с другими мерами экстренной помощи: вливанием физиологических растворов, обезболиванием, наложением турникетов и шинами.
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