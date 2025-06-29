В России пенсия в размере 100 тысяч рублей — не фантастика, а вполне достижимая сумма. Но доступна она далеко не всем. Высокие выплаты формируются либо за счет особого статуса гражданина (например, принадлежности к силовым ведомствам), либо благодаря очень высокой официальной зарплате и длительному стажу. В материале URA.RU объясняем, кому такие суммы положены по умолчанию, кто может добиться их через труд и какие механизмы это обеспечивают.
Кому пенсия в 100 тысяч положена по статусу
Существуют категории граждан, которые получают высокие пенсии независимо от пенсионных баллов и общего стажа. Это прежде всего военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ, МЧС — они получают пенсии по особым ведомственным правилам. Размер зависит от выслуги лет, оклада по должности и званию. В большинстве случаев после выхода на «силовую» пенсию такие граждане продолжают работать в гражданской сфере, получая вторую пенсию — страховую. Также на крупные выплаты могут рассчитывать судьи, депутаты, прокуроры, летчики-испытатели, космонавты и Герои России. Им начисляют специальные пенсии в увеличенном размере, часто превышающие 100 тысяч рублей за счет доплат, компенсаций и привязки к прежним зарплатам.
Как обычному россиянину добиться высокой пенсии
Для граждан, не относящихся к «льготным» категориям, пенсия формируется из двух частей — фиксированной и страховой. Первая в 2025 году составляет 8728 рублей. Вторая зависит от накопленных пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК), которые рассчитываются на основе официальной зарплаты и трудового стажа. В 2025 году стоимость одного балла — 142,76 рубля. За год работы с максимально возможной зарплатой (в пределах взносной базы — 2 759 000 рублей в год или около 230 тысяч в месяц) можно заработать не более 10 баллов. Это значит, что за 30 лет такой работы можно накопить 300 баллов и получить страховую часть около 43 тысяч рублей.
Чтобы пенсия превысила 100 тысяч рублей, потребуется 639 баллов, то есть более 60 лет работы с максимально возможными отчислениями в Пенсионный фонд. На практике таких баллов почти никто не накапливает. Но высокую пенсию можно дополнительно «добрать» за счет накопительной части (если она есть) и федеральных или региональных доплат.
Сколько баллов могут зарабатывать пенсионеры
Работающие пенсионеры также могут накапливать пенсионные баллы, но с ограничением. Им разрешено не более трех баллов в год — даже если зарплата позволяет заработать больше. Это значит, что зарплата выше 55 600 рублей в месяц уже не увеличивает их пенсионные права: излишек «сгорает». Из-за этого многие пенсионеры получают надбавку в размере всего нескольких сотен рублей в год — несмотря на продолжающуюся трудовую деятельность. Сейчас власти обсуждают возможность разрешить пенсионерам копить баллы наравне с неработающими гражданами, но пока ограничение сохраняется.
За счет чего формируется дополнительный доход пенсионера
У тех, кто начал работать до 2014 года, может быть накопительная часть пенсии. Сейчас она заморожена, но ранее отчисленные суммы сохранились на индивидуальном счете и выплачиваются ежемесячно. Например, если на счету 700 тысяч рублей, то их распределят на 264 месяца и ежемесячная прибавка составит около 2,6 тысячи рублей. Также в ряде регионов существуют доплаты для пенсионеров старше определенного возраста, а федеральные выплаты могут назначаться за особые заслуги перед страной. Кроме того, в пенсию включаются компенсации по инвалидности, уходу за нетрудоспособными, надбавки за возраст (например, после 80 лет).
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