28 июня 2025

В Екатеринбурге закроют один из выходов из метро

В Екатеринбурге закроют выход из метро на станции «Геологическая» в «Гринвич»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выход из метро в «Гринвич» закроют на неопределенный срок
Выход из метро в «Гринвич» закроют на неопределенный срок Фото:

В Екатеринбурге с 30 июня 2025 года закроют выход со станции метро «Геологическая», который находится в торгово-развлекательном центре «Гринвич». Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

«С 30.06.2025 будет закрыт выход со станции „Геологическая“ в ТРЦ „Гринвич“ в связи с закрытием торгового центра», — сообщили в telegram-канале «Подземка Екатеринбурга».  Информации, когда выход начнет вновь функционировать, нет. 

Ранее администрация ТРЦ «Гринвич» объявила о временном закрытии комплекса. Это связано с целью обеспечения максимального уровня безопасности для посетителей и сотрудников, а также приведения всех систем в соответствие с современными стандартами.

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В Екатеринбурге с 30 июня 2025 года закроют выход со станции метро «Геологическая», который находится в торгово-развлекательном центре «Гринвич». Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. «С 30.06.2025 будет закрыт выход со станции „Геологическая“ в ТРЦ „Гринвич“ в связи с закрытием торгового центра», — сообщили в telegram-канале «Подземка Екатеринбурга».  Информации, когда выход начнет вновь функционировать, нет.  Ранее администрация ТРЦ «Гринвич» объявила о временном закрытии комплекса. Это связано с целью обеспечения максимального уровня безопасности для посетителей и сотрудников, а также приведения всех систем в соответствие с современными стандартами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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