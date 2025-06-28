В Екатеринбурге закроют один из выходов из метро

В Екатеринбурге с 30 июня 2025 года закроют выход со станции метро «Геологическая», который находится в торгово-развлекательном центре «Гринвич». Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
«С 30.06.2025 будет закрыт выход со станции „Геологическая“ в ТРЦ „Гринвич“ в связи с закрытием торгового центра», — сообщили в telegram-канале «Подземка Екатеринбурга». Информации, когда выход начнет вновь функционировать, нет.
Ранее администрация ТРЦ «Гринвич» объявила о временном закрытии комплекса. Это связано с целью обеспечения максимального уровня безопасности для посетителей и сотрудников, а также приведения всех систем в соответствие с современными стандартами.
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